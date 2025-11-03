De Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn bereidt zich voor op haar tweede seizoen na haar comeback. In aanloop naar plaatsing voor de Olympische Spelen deelde Vonn een schokkend bericht. "Ski tegen een boom aan."

Aanvankelijk stopte Vonn in 2019 met skiën wegens ernstige blessureleed. Vorig jaar keerde de 41-jarige skiester terug op het hoogste podium. Opvallend, want ze deed dit met een halve protese in haar knie. Aan het einde van vorig seizoen behaalde Vonn zilver op de Super G tijdens een wereldbeker-wedstrijd in Sun Valley.

'Jij bent walgelijk'

De sporticoon geniet echter niet alleen van succes en populariteit. Op haar Instagram deelde ze afgelopen weekend een schokkend haatbericht dat aan haar gericht was. "Je bent absoluut walgelijk. Geen rolmodel. Ik hoop dat je geblesseerd raakt en de Olympische Spelen mist, jij walgelijke Amerikaanse. Ski tegen een boom aan," luidde de boodschap.

'Bedankt dat je me de dood wenst...'

Haatcampagnes en haatdragende opmerkingen zijn een wijdverbreid probleem dat veel professionele sporters treft. Vonn reageerde vol ongeloof in haar verhaal: "Een van de nadelen van sociale media. Bedankt dat je me de dood wenst, Brad..."

Vonn wilde benadrukken dat dergelijke berichten deel zijn gaan uitmaken van het dagelijks leven van veel sporters. Ze zegt dat ze zich hierdoor niet klein laat krijgen. Met haar post wilde ze alleen de aandacht vestigen op dit probleem.

Voor de Amerikaanse is haat op sociale media momenteel echter niet het belangrijkste onderwerp, maar de voorbereiding op de spectaculaire afsluiting van haar carrière, namelijk deelname aan de Olympische Winterspelen die in februari in Italië plaatsvinden. Het ski-seizoen voor Vonn begint op 28 november. Dan wordt er in het Amerikaanse Copper Mountain de eerste Super G van het wereldbeker-seizoen gehouden.

Imposante loopbaan

Vonn liet afgelopen jaar zien dat ze nog competitief is. Voor haar sabbatical behoorde ze tot de absolute wereldtop. Zo behaalde ze goud op de afdaling tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010. Verder werd Vonn tweemaal wereldkampioen op verschillende onderdelen en einigde ze het wereldbeker-seizoen viermaal als beste.