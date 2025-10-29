De Amerikaanse Lindsey Vonn, een van de meest succesvolle skiesters in de geschiedenis, heeft al nagedacht over haar carrière na de Winterspelen van Milaan in 2026. Ze heeft namelijk een 'wilde' hobby ontdekt. "Dat kan mijn nieuwe grote avontuur worden."

De 40-jarige heeft haar ski's namelijk ingewisseld voor een paard. Dat bleek uit haar optreden in de Amerikaanse tv-show Today. “Ik zit nu in mijn cowgirl-tijdperk”, grapte ze. Ze heeft afgelopen zomer namelijk kennisgemaakt met rodeo.

"Na de Olympische Spelen kan dat mijn nieuwe grote avontuur zijn", zegt de 41-jarige. Vonn was in juli al op sociale media te zien met een lasso tijdens een ritje op een paard door de bergen. Daar genoot ze van, maar haar focus ligt toch echt op haar skicarrière.

Winterspelen

Ze heeft haar zinnen gezet op de Winterspelen in Milaan in 2026. Ze verwacht dat ze daar nog steeds op het hoogste niveau kan presteren. "Ik voel me heel goed", zegt ze. Vorig jaar verraste Vonn de sportwereld toen ze, op 40-jarige leeftijd en met een kunstknie, terugkeerde naar de wedstrijden.

In Sun Valley reed ze de Super-G en behaalde een ongelooflijke tweede plaats. Daarmee is ze de oudste vrouw in de geschiedenis van deze competitie werd die op het podium stond, zelfs zes jaar ouder dan de vorige recordhoudster. Dat geeft haar hoop richting de Spelen.

"Ik ben in de vorm van mij leven", vervolgt de olympisch kampioene. "Het is niet alleen mijn doel om deel te nemen." Ze denkt dat er ook kansen liggen op een medaille.

Carrière

Haar sportcarrière is indrukwekkend: goud op de afdaling tijdens de Olympische Winterspelen van Vancouver in 2010, twee bronzen medailles in de Super-G in 2010 en de afdaling in 2018 in Pyeongchang, evenals acht medailles op wereldkampioenschappen, waarvan twee goud.