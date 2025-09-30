De Amerikaanse Lindsey Vonn, een van de meest succesvolle skiesters in de geschiedenis, heeft opnieuw de aandacht getrokken. Dit keer niet met opvallende resultaten, maar met foto's die ze op haar Instagram-profiel plaatste.

Ze is inmiddels 40 jaar oud, maar de skidiva is nog altijd een zeer geliefde topsporster. Nu de temperaturen langzaamaan weer dalen, hoopt ze ook sportief weer mooie dingen te laten zien. Bij een reeks foto's schreef ze op Instagram: "Nu gaat het om het echie, de zomer is voorbij. Ik kijk al uit naar de winter."

Met deze woorden kondigde Vonn tussen neus en lippen door waar skifans op hoopten: haar terugkeer op de sneeuw en misschien wel een compleet nieuw hoofdstuk in haar carrière.

Op de beelden is te zien dat Vonn een diverse zomer achter de rug heeft. Ze bleef fit door onder meer te fietsen, te tennissen en te gymen, maar er was ook tijd voor ontspanning. Zo bezocht ze een concert en stond ze zelfs een keer op het podium. Maar met name haar eerste foto, waarin ze poseert op hoge hakken en met onder meer een rok, trekt de aandacht van haar 2,6 miljoen volgers.

Bizarre comeback

Vorig jaar verraste Vonn de sportwereld toen ze, op 40-jarige leeftijd en met een kunstknie, terugkeerde naar de wedstrijden. In Sun Valley reed ze de Super-G en behaalde een ongelooflijke tweede plaats. "Mijn lichaam was volledig kapot. Niemand geloofde dat ik op dat niveau weer kon skiën," gaf Lindsey toen toe.

Vonn is niet zomaar een kampioene van de rode loper. Haar sportcarrière is indrukwekkend: goud op de afdaling tijdens de Olympische Winterspelen van Vancouver in 2010, twee bronzen medailles in de Super-G in 2010 en de afdaling in 2018 in Pyeongchang, evenals acht medailles op wereldkampioenschappen, waarvan twee goud.

Na haar pensioen in 2019 kondigde Vonn een sensationele terugkeer aan in de competitieve wereld. In februari van dit jaar leverde ze een ware prestatie: ze behaalde de tweede plaats in de Super-G wereldbekerwedstrijd, waarmee ze de oudste vrouw in de geschiedenis van deze competitie werd die op het podium stond, zelfs zes jaar ouder dan de vorige recordhoudster.

Nu bereidt ze zich voor op de rest van het seizoen, test ze nieuwe uitrusting in Europa en richt ze zich op de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina d'Ampezzo.