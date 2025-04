Lieke Klaver plaagt vriend Terrence Agard én zichzelf met groot leeftijdsverschil op speciale dag

Het is feest bij de Nederlandse atletiekploeg. Daar konden de slingers worden opgehangen vanwege een jarige. Terrence Agard is woensdag namelijk 35 jaar geworden. Zijn vriendin Lieke Klaver vierde dat op geheel eigen wijze.

Op Instagram deelt ze een foto van haar en haar vriend waarop ze innig knuffelen. Met die afbeelding neemt ze zichzelf ook op de hak. "Een van ons heeft een groot voorhoofd en de andere viert zijn verjaardag vandaag", schrijft ze. Om er vervolgens aan toe te voegen. "Jij mag kiezen welke bij wie hoort."

Agard blaast vandaag 35 kaarsjes uit en is nu negen jaar ouder dan de olympisch kampioene op de gemengde estaffete. Dat verschil wordt in augustus weer terug gebracht naar acht jaar, dan is Klaver namelijk jarig en wordt ze 27 jaar oud.

De atlete drijft ook de spot met dat leeftijdsverschil. "Wanneer je samen met je man oud wil worden, maar hij is al oud", deelt ze op Instagram. Agard reageerde daarop het: "Hoe rijper de bes, hoe zoeter hij smaakt."

Daten als 'klein meisje'

Inmiddels zijn de twee al ruim acht jaar gelukkig samen. Ze vertelden ooit openhartig over hun eerste date. Klaver vond het op 18-jarige leeftijd best spannend om met een wat oudere man op pad te gaan. "Ik zag een film die me wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."

Het voelde meteen goed. "Ik dacht meteen: wat een knappe jongen", aldus Klaver over haar vriend. "Ik voelde me nog een klein meisje toen we elkaar leerden kennen, was nog heel erg op zoek naar mensen tegen wie ik aan kon praten en merkte dat ik dat kon doen bij hem en voelde meteen dat ik mezelf kon zijn, voelde me veilig bij hem."