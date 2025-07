Voor de Oranje Leeuwinnen eindigde het EK voetbal al vroeg en in mineur. De Nederlandse voetbalsters werden in de groepsfase in Zwitserland al uitgeschakeld en moesten na drie wedstrijden naar huis. Althans, dat hóéfde niet, zo liet Vivianne Miedema donderdagavond zien. Zij zat op de tribune bij de kwartfinale tussen Zweden en Engeland om haar geliefde aan te moedigen.