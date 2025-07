Simone Biles bewees de afgelopen jaren een waar fenomeen te zijn in de turnhal en pakte zo onder andere zeven gouden medailles op de Olympische Spelen. De laatste weken wordt er steeds meer gespeculeerd over het einde van haar loopbaan. En dat heeft een bijzondere reden, zo zagen ook twee Nederlandse sporticonen.

De 28-jarige Biles maakte vorig jaar zomer in Parijs nog flinke indruk en trok daarna met een grote show door de Verenigde Staten. Een paar weken geleden verschenen opvallende foto's van haar online en daarmee zou ze indirect laten weten te hebben besloten dat het qua turnen wel mooi is geweest.

Zo’n vaart zal het volgens de Nederlandse ex-tophandbalster Tess Lieder-Wester niet lopen. De voormalig keepster van Oranje wist in eerste instantie niet wat er precies was veranderd aan het lichaam van de Amerikaanse. Maar daar kwam ze snel genoeg achter toen ze op Instagram keek, zo vertelt ze in de Sportnieuws.nl-podcast die ze deze week opnam met hockey-icoon Ellen Hoog.

'Het was niet te missen'

“Ik dacht: misschien heeft ze haar neus laten doen, of heeft ze extensions genomen", begint Lieder-Wester. "Maar ik opende haar Instagram-pagina en toen viel het me meteen op. Het was niet te missen: Simone Biles heeft haar borsten laten vergroten. Ik denk niet dat het het einde van haar topsportcarriere hoeft te zijn, maar…”

Hoog vult aan: “Haar zwaartepunt ligt nu ergens anders.” “Ja, en op de balk draait het natuurlijk om evenwicht”, aldus Wester-Lieder, om daar grappend aan toe te voegen. “Maar ze heeft nu wel een zachte landing.” “Dus misschien durft ze nu wel meer”, oppert Hoog. “Het is nu natuurlijk toch een beetje zoeken naar de balans.”

Vrouwelijkheid

Wester-Lieder heeft een opvallende theorie: “Bij turnen train je van jongs af aan zo veel dat je stopt met groeien. Je lichaam zegt dan gewoon: ‘je gebruikt zoveel energie, ik ga stoppen met groeien, dan kun je die energie gebruiken voor iets anders’. Dat is natuurlijk ook de reden dat turners en turnsters zo klein blijven."

"Nu gaat ze richting de dertig en ik kan me voorstellen dat je dan denkt: ik mis iets. Ik mis mijn vrouwelijkheid en daar wil ik iets aan doen. En zij heeft ervoor gekozen haar borsten te laten vergroten. Ik vind haar trouwens echt fantastisch, ik heb écht respect voor haar.”

Plastisch chirurg

"Ze steekt niet onder stoelen of banken dat ze haar borsten heeft vergroot", zag Hoog. "Dat kan ook niet... Ze heeft op haar laatste post een jurk aan en daar schieten die borsten uit. En daarin heeft ze ook haar plastisch chirurg getagt. Ze ontkent het dus ook niet. En dat kan ook niet. Ze is er erg open en bloot over, letterlijk en figuurlijk.” De twee voormalig wereldkampioenen zijn duidelijk in hun conclusie: "Het staat haar fantastisch."

