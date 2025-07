Stervoetballer Lionel Messi viel afgelopen weekend op met een zeer exclusief horloge. De Argentijnse aanvaller van Inter Miami werd gezien met een Barbie-horloge van het bekende merk Rolex. De klok is niet alleen peperduur, er zijn er ook maar tien gemaakt van het model.

En daar bezit de topvoetballer er dus één van. Het roze uurwerk is liefst 700.000 pond waard, omgerekend meer dan 800.000 euro. Messi droeg het horloge bij de wedstrijd tussen zijn club Inter Miami en Cincinnati, waar hij als toeschouwer aanwezig was. De Argentijn was voor één wedstrijd geschorst, omdat hij vorige week de All Star-wedstrijd van de competitie MLS oversloeg.

Exclusief horloge

Het horloge is een Rolex Daytona 'Barbie', met een roze saffier diamant - in de kleuren van Inter Miami - met achttien karaats geel goud. Volgens The Sun zijn er maar tien horloges van het model gemaakt. De klokken zijn dan ook niet te koop. Rolex zou zelf zijn meest gewaardeerde klanten hebben benaderd of zij één van de horloges wilden hebben.

Bekendheden moesten zo'n 310.000 pond neerleggen voor het accesoire, maar de verwachting is dat één item voor 700.000 pond zou verkopen op de openbare markt. Amerikaanse media hebben het Barbie-horloge slechts bij één andere beroemdheid gespot: acteur Mark Wahlberg.

Bezoekje aan Coldplay

Messi kende een druk weekend. Na zijn bezoekje aan zijn eigen club, nam de 38-jarige aanvaller ook een kijkje bij het veelbesproken Coldplay-concert. En natuurlijk werd ook hij op de Kiss Cam gezet, samen met zijn vrouw Antonela Roccuzzo. Maar de nuchtere Messi zwaaide enkel naar het publiek, dat razend enthousiast was om de achtvoudig Ballon d'Or-winnaar op de camera te zien.

Veelbesproken moment

Tijdens een concert van Coldplay worden verliefde stelletjes regelmatig in beeld genomen door de zogenaamde Kiss Cam. Koppels dienen elkaar dan een kus te geven. Tijdens een concert in Foxborough ging dat echter mis. Andy Byron en Kristin Cabot werden in beeld genomen, maar de buitenwereld kent die twee niet als stel, maar als collega's.

Byron stond bekend als CEO van het Amerikaanse bedrijf Astronomer en Cabot werkte daar als hoofd HR. Tijdens de Kiss Cam van Coldplay stonden ze echter innig met elkaar te knuffelen, terwijl Byron thuis een vrouw en kinderen heeft. De twee doken snel weg toen de camera op ze kwam, maar het leed was al lang en breed geschied. De video ging de hele wereld over en Byron en Cabot verloren hun baan bij het grote bedrijf. Ook werden er wel duizenden varianten op de video gemaakt. Bij Messi ging het niet 'mis'.