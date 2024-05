Lionel Messi spreekt Engels in mini-rolletje Amerikaanse filmklassieker: 'Bad Boys?'

De voetbalcarrière van Lionel Messi zit dichter bij het einde dan bij het begin. Dus sorteert de Argentijnse voetballegende al voor op een leven ná het voetbal. Messi schittert samen met een andere topsporter op het witte doek bij de film 'Bad Boys: Ride or Die'.

De 36-jarige Messi is te zien in de trailer van de Amerikaanse filmklassieker. Wanneer acteurs Will Smith en Martin Lawrence de deur openmaken, staat de Argentijn daar ineens. 'Bad boys?', vraagt hij in zijn beste Engels. Van Messi is over het algemeen bekend dat hij niet vaak Engels spreekt. Deze twee woorden kwamen er met een flink Latijns-Amerikaans accent uit.

Bad Boys: Ride or Die

Messi is niet de enige sportster uit Miami die meedoet aan de film. Voor Jimmy Butler, basketbaler van Miami Heat, is een grotere rol weggelegd. Hij probeert net als Messi een Bad Boy te worden, alleen komt er dan achter dat hij toch beter basketballer kan blijven. De film, die zich grotendeels afspeelt in de stad in Florida, is vanaf 7 juni in de bioscoop te zien.

Megabedrag voor beroemd servet met eerste contract Lionel Messi: 'Het begin van glorieuze voetbalmomenten' In Londen is het beroemde servet met het eerste contract van Lionel Messi onder de hamer gegaan. De Argentijn was dertien jaar toen een scout van FC Barcelona zijn talent ontdekte. De eerste overeenkomst werd getekend in een restaurant.

Bad Boys: Ride or Die is de opvolger van Bad Boys for Life, die in 2020 uitkwam. Will Smith en Martin Lawrence maakten eerder al Bad Boys II (2003) en Bad Boys (1995). Messi betrekken bij de film lijkt vooralsnog een succes. Op Instagram is een video van het drietal al 111 miljoen keer bekeken en 4,4 miljoen keer geliked.

Messi bij Inter Miami

Voor Messi was het rolletje een thuiswedstrijd. Hij speelt sinds juni 2023 bij Inter Miami CF in de MLS. Tijdens zijn eerste seizoen voor de club won hij de Leagues Cup, een bekertoernooi voor clubs uit het hoogste niveau van de Verenigde Staten en Mexico. Met tien goals en dertien assists is Messi dit seizoen lekker op dreef. Het zorgt ervoor dat Inter Miami op een eerste plek staat in de Eastern Conference van de MLS, al heeft nummer twee FC Cincinnati wel één wedstrijd minder gespeeld.