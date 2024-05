Megabedrag voor beroemd servet met eerste contract Lionel Messi: 'Het begin van glorieuze voetbalmomenten'

In Londen is het beroemde servet met het eerste contract van Lionel Messi onder de hamer gegaan. De Argentijn was dertien jaar toen een scout van FC Barcelona zijn talent ontdekte. De eerste overeenkomst werd getekend in een restaurant.

Dat stukje papier leverde vrijdag 890.000 euro op bij het Britse veilinghuis Bonhams in Londen. De scout Carles Rexach was verantwoordelijk voor de eerste verbintenis tussen Messi en Barcelona.

Max Verstappen verdient enorm bedrag, maar Ronaldo en Messi krijgen nog veel meer geld: dit zijn de rijkste sporters Max Verstappen heeft het financieel uitstekend voor elkaar. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 verdiende de afgelopen twaalf maanden bakken met geld. Nog nooit harkte een Nederlandse sporter zoveel euro's bij elkaar. Al zijn er wereldwijd sporters die nog véél meer geld verdienen.

Te klein

Rexach was meteen onder de indruk toen hij Messi voor het eerst zag spelen. De Argentijn was toen amper twaalf jaar oud. Toch was bij Barça niet iedereen meteen overtuigd. Sommige trainers maakten zich zorgen dat Messi te klein was voor zijn leeftijd vanwege van een medische aandoening. De kosten van een hormonenbehandeling zouden ze te duur vinden.

Om tot een beslissing te komen organiseerde Barcelona een wedstrijdje waarin Messi speelde tegen veel oudere en grotere jongens. Daar kwam het talent van de inmiddels 36-jarige aanvaller boven drijven. "Voetbal is een teamsport, maar deze jongen kon het helemaal alleen. Hij nam de bal aan, begon te dribbelen en scoorde. Hij had een abnormale gave. Een geweldig instinct", aldus Rexach, die Messi absoluut wilde hebben. "Je denkt dat hij te klein is voor het voetbal, maar eens je hem ziet spelen, verander je al snel van mening."

Peperdure horloges van Michael Schumacher te koop, waaronder uniek exemplaar dat hij na wereldtitel kreeg Liefhebbers van Formule 1 en dure horloges opgelet: binnenkort worden er peperdure horloges van Michael Schumacher geveild. Het gaat de familie Schumacher waarschijnlijk miljoenen euro's opleveren.

Na die wedstrijd, die iedereen overtuigde, vond het moment met het servet plaats. De vader van Lionel, Jorge, raakte zijn geduld kwijt omdat er nog steeds geen contract klaar lag voor zijn zoon. Jorge en Rexach spraken af voor een lunch.

"Jorge was begrijpelijk kwaad. De moed was in zijn schoenen gezonken en hij dacht aan vertrekken. Ik gaf hem mijn woord dat we hem een contract zouden voorleggen en als bewijs vroeg ik aan de ober iets om te schrijven. Waarop die terugkwam met een servet. Daarop schreef ik dat ik me, als technisch directeur van FC Barcelona, zou verbinden tot een overeenkomst en ik zette daar mijn handtekening onder."

Het servet met het eerste contract van Lionel Messi. Getty Images

Wereldveranderend

Hoewel het slechts een stukje papier is, zorgde de tekst voor een ingrijpende verandering in de voetbalwereld. "Ja, het is een papieren servet, maar het is het beroemde servet die aan het begin stond van de carrière van Lionel Messi", legde Ian Ehling van Bonhams uit. Niet gek dus dat het zoveel geld waard is.

Koningskoppel schrijft historie bij Inter Miami: ontketende Lionel Messi geeft recordaantal assists, hattrick Luis Suárez Lionel Messi was zaterdagavond weer ouderwets op dreef in de MLS en schreef historie. De Argentijn gaf liefst vijf assists in één helft en hielp zijn goede vriend Luis Suárez bij Inter Miami daarmee ook nog eens aan een hattrick.

"Het veranderde Messi’s leven, de toekomst van FC Barcelona en hielp miljarden fans over de hele wereld enkele van de meest glorieuze voetbalmomenten te bezorgen."

De rest is voetbalgeschiedenis. De Vlo won in zijn carrière acht keer de Gouden Bal. Pakte 35 titels met Barcelona en scoorde daar liefst 672 doelpunten. Na twee jaar bij Paris Saint-Germain, vertrok hij in de zomer van 2023 naar Inter Miami in de Amerikaanse Major League Soccer.