Lionel Messi is inmiddels 38 jaar en is al zo'n twintig jaar een fenomeen als voetballer. De Argentijn speelt nu voor Inter Miami, maar beleefde zijn echte doorbraak bij het grote publiek in Nederland. Nu blijkt dat hij toen niet alleen zijn voeten, maar ook zijn hart liet spreken.

Daarvoor moeten we terug naar de zomer van 2005. In dat jaar wordt in Nederland het WK onder 20 georganiseerd. De Argentijnen, met dus een piepjonge Messi, zijn een van de favorieten. Uiteindelijk zouden zij ook het toernooi winnen en wordt Messi speler van het toernooi. Een wereldster is geboren.

Messi is op dat moment nog maar een tiener. Het toenmalige Barça-talent liet voetbalfans smullen van zijn spel, maar zelf had hij buiten de wedstrijd ook ergens anders oog voor. Messi had namelijk een oogje op een Nederlandse die werkte in het hotel waar de Argentijnen verbleven.

Dat wordt duidelijk in een opnieuw gepubliceerd verhaal van het Algemeen Dagblad. Voor bepaalde wedstrijden verbleef Argentinië in Enschede. In het zogeheten Dish Hotel sloeg de vonk over, bij Messi althans. De teambegeleider van de Argentijnse ploeg, Roberto Lopez Ramirez, onthult het verhaal over de jonge voetballer. "Leo had een oogje op een meisje dat in het hotel werkte."

i Lionel Messi in 2005 als speler van het toernooi op het WK oner 20 jaar, met achter hem (toen nog) Prins Willem-Alexander © Pro Shots

Messi spreekt alleen Spaans

Al snel bleek dat het een lastig verhaal zou worden. Messi was nog een tiener, zij een paar jaar ouder. Bovendien sprak Messi alleen Spaans en zij was die taal niet machtig. Een andere getuige, Geke Lesschen, bevestigt dat Messi er alles aan deed om haar hart te veroveren. "Messi probeerde steeds een kusje van haar te krijgen. Dat gebaarde hij dan, want met elkaar praten ging niet. Messi deed er alles aan om in haar buurt te komen", aldus Lesschen, die destijds hoofd bediening in het hotel was.

Het meisje bleek bezet

Messi bleek vervolgens ten einde raad en riep Lopez Ramirez om hulp. Hij beweert dat Messi wilde dat zij op de kamer zou wachten. "Toen heb ik hem maar even uitgelegd dat dat in Nederland iets anders werkt dan in Zuid-Amerika." Ze bleek namelijk bezet. Om wie het gaat, wordt in het artikel niet duidelijk. Ze zou volgens Lesschen namelijk liever anoniem blijven. "Ze is inmiddels gelukkig getrouwd en ze heeft twee kinderen."

Een aantal jaar later vond Messi wel de liefde van zijn leven. In 2009 kreeg hij een relatie met Antonela Roccuzzo, De twee kenden elkaar al van hun kindertijd in Rosario, maar kregen jaren later pas een officiële relatie. In 2017 trouwden ze. Samen hebben ze drie kinderen. Met Roccuzzo aan zijn zijde ontpopte Messi zich tot misschien wel de beste voetballer aller tijden.