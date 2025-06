Lionel Messi viert dinsdag zijn 38e verjaardag. De stervoetballer wordt in het zonnetje gezet door zijn vrouw Antonela Roccuzzo, die hem wel een 'chagrijnige oude man' noemt op Instagram.

De 37-jarige Argentijnse feliciteert haar man met zijn verjaardag op het sociale medium. Vooral de laatste foto valt op: Messi poseert daar naast een smurfentaart. De aanvaller van Inter Miami zit er met een big smile achter. 'Fijne verjaardag, chagrijnige oude man!', schrijft Roccuzzo. 'Beste papa, beste partner, beste alles! Wat een geluk hebben we met jou!'

'Respecteer onze aanvoerder!'

Of de smurf op de taart een hint is naar de lengte van Messi (1,70 meter), is niet bekend. De Instagram-post krijgt meer dan twee miljoen likes en de mensen in de commentsectie vinden het verjaardagscadeautje geweldig. De caption van Messi's vrouw kan op minder waardering rekenen. 'Hey Anto, respecteer onze aanvoerder!', schrijft iemand met een knipoog.

Zoals de leeftijd op de taart (38) verklapt, nadert Messi langzaam maar zeker het einde van zijn carrière. De achtvoudig Ballon d'Or-winnaar gaat in ieder geval door tot en met het WK 2026, van volgende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

WK voor clubs

Messi zelf lijkt weinig waarde te hechten aan zijn verjaardag. Op zijn Instagram-pagina - met meer dan 500.000 volgers - deelt hij alleen een post over de afgelopen wedstrijd van Inter Miami. De Amerikaanse club bereikte maandag- op dinsdagnacht de volgende ronde van het WK voor clubs, door met 2-2 gelijk te spelen tegen Palmeiras.

Ook de achtste finale is al bekend: Messi neemt het op zondag 29 juni (18:00 uur Nederlandse tijd) op tegen zijn oude club Paris Saint-Germain. De rechtsbuiten stond tussen 2021 en 2023 onder contract bij de Fransen en kwam tot 32 goals en 35 assists in 75 wedstrijden. In Miami kent hij betere statistieken: vijftig doelpunten en 24 assists in 62 duels.