Louis van Gaal en zijn Truus genieten van bijzonder moment: 'Een geslaagde avond'

Louis van Gaal stond dinsdagavond in het middelpunt van de belangstelling. Opnieuw kwam er een documentaire over de markante man uit, ditmaal over zijn periode als speler bij Sparta Rotterdam. Van Gaal en zijn vrouw Truus genoten er met volle teugen van.

Op Instagram deelde Van Gaal samen met Sparta een reeks foto's van de prémiere van zijn documentaire. 'Een geslaagde avond', schreven ze er gezamenlijk bij. Op de foto's is te zien hoe Van Gaal samen met zijn vrouw lachend poseert voor de foto. Ook is hij te zien met Reyer Jan van Veldhuizen, de man die iedere wedstrijd van Sparta volledig in het rood gehuld is.

Tijdens de avond zong Van Gaal de Sparta Marsch het hardst van iedereen mee: 'SP, AR, TA'. Zijn vrouw Truus danste op de melodie van het bekende Sparta-lied.

Documentaire over Sparta

Van Gaal, die momenteel adviseur is bij Ajax, was dinsdagavond op bezoek op Het Kasteel voor de première van zijn nieuwe documentaire 'De Sparta-jaren van Van Gaal'. De 73-jarige coach werd daar geïnterviewd en gaf tijdens het gesprek een update over zijn gezondheid. Van Gaal lijdt sinds enkele jaren aan prostaatkanker.

Bij de avond waren onder anderen oud-ploeggenoten René van der Gijp en Bas van Noortwijk aanwezig. Ook Danny Blind, die vaak Van Gaals rechterhand was bij het Nederlands elftal, was van de partij.

Terugkeer als bondscoach?

Tijdens zijn avond hintte Van Gaal op zijn trainerspensioen, maar toch sloot hij een rol als bondscoach ergens niet uit. "Ik voel me steeds fitter worden. Twee jaar drie jaar geleden toen ik bondscoach was, was ik natuurlijk niet echt fit." Dat is door alle operaties die hij heeft gehad nu wel het geval.

De markante trainer heeft het gevoel dat zijn tijd in de voetbalwereld voorbij is, maar desondanks houdt hij de deur toch nog op een kiertje om ooit nog ergens bondscoach te worden: "Dat zijn maar acht periodes in een jaar. Dan is het meer het aansturen van de staf."