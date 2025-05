Louis van Gaal inspireerde Danny Blind in verdere carrière: 'Hij zet je enorm aan het denken'

Dinsdagavond vond de première van de documentaire over de jaren van Louis van Gaal als speler bij Sparta plaats. De flamboyante trainer liep acht jaar rond bij de club en imponeerde vriend en vijand aldaar. Danny Blind, oud-medespeler van Van Gaal typeert hem: 'Hij zet je enorm aan het denken.'

Louis van Gaal is wereldberoemd als trainer van onder meer Ajax, Bayern München, AZ en bondscoach van Oranje. Maar hij was ook al een grote naam toen hij bij Sparta kwam spelen. Hij liep acht jaar rond op Het Kasteel en was daar precies hetzelfde als dat hij nu nog is.

Dat ziet ook Danny Blind. "In die zin dat het een speler was die natuurlijk nadacht over het spelletje. Ook jonge spelers, en die hadden we heel veel op dat moment, inspireren en aan het denken zetten."

Van Gaal typeren

De leider Louis had op die manier ook een belangrijke invloed op de ervaren Blind. "Om na te denken over het spelletje. Om oplossingen te bedenken. Hij heeft mij ook op die manier geïnspireerd. Om al vrij snel op mijn twintigste te beginnen met trainerscursussen."

Oud-keeper Khalid Sinouh, die Van Gaal als trainer leerde kennen, snapt wel dat er een documentaire over hem is uit de tijd bij Sparta. "Louis is toch wel een authentieke figuur die als trainer fantastische prestaties geleverd heeft. Maar ook als speler van Sparta heeft hij wel wat bereikt."

Leiding van Sparta

Ook de leiding van Sparta was aanwezig bij de première. Technisch directeur Gerard Nijkamp kent Van Gaal vooral uit de tijd dat hij met het bord op schoot naar Studio Sport keek. "Ik kijk ernaar uit om die oude voetbalbeelden weer terug te zien. De bal aan een touwtje. En mooie dingen doen."

Manfred Laros, de algemeen directeur van Sparta, loopt al wat langer mee en kent hem beter. "Als Louis op Het Kasteel is, dan wil je hem welkom heten. Daarbij kan het je natuurlijk niet ontgaan als Spartaan dat Louis geweldige jaren heeft beleefd hier bij onze club. Dus dan wil je dat van dichtbij meemaken en de beelden bekijken die verzameld zijn. Ik denk dat het een geweldige trainer is met een ongelofelijke carrière."