Louis van Gaal houdt deur op een kier voor terugkeer als bondscoach: 'Ik voel me fitter worden'

Louis van Gaal zat tijdens het WK van 2022 voor de laatste keer ergens op de bank als trainer en de kans is heel erg groot dat we hem nooit meer terug zien in die rol. Dat vertelde hij dinsdagavond tijdens de première van een documentaire over zijn periode bij Sparta. Toch hield de 73-jarige Van Gaal een kleine slag om de arm, want er is één functie die hij misschien nog wel een keertje wil bekleden.

Van Gaal, die momenteel adviseur is bij Ajax, was dinsdagavond op bezoek op Het Kasteel voor de première van zijn nieuwe documentaire 'De Sparta-jaren van Van Gaal'. De 73-jarige coach werd daar geïnterviewd en gaf tijdens het gesprek een update over zijn gezondheid. Van Gaal lijdt sinds enkele jaren aan prostaatkanker.

'Ik voel me fitter'

Die ziekte speelt hem nog steeds parten, maar het gaat inmiddels wel beter met hem: "Ik voel me steeds fitter worden. Twee jaar drie jaar geleden toen ik bondscoach was, was ik natuurlijk niet echt fit."

Van Gaal onderging een heftig medisch traject: "Operaties waren het gevolg van en dat hakte er natuurlijk wel in. Ik heb al drie operaties gehad met katheters, maar ook om de kanker weg te schrapen en te stralen. Dat is allemaal achter de rug en in principe gaat het goed."

Bondscoach

De legendarische coach heeft het gevoel dat zijn tijd in de voetbalwereld voorbij is, maar desondanks houdt hij de deur toch nog op een kiertje om ooit nog ergens bondscoach te worden: "Dat zijn maar acht periodes in een jaar. Dan is het meer het aansturen van de staf."

Van Gaal heeft echter wel hoge eisen en dat zorgt er juist voor dat hij er niet vanuit gaat dat hij ooit nog ergens aan de slag gaat: "Ik wil alleen landen die ook nog een kans maken om te winnen, dus ik denk dat dat er niet meer in zit."

Legendarische coach

Van Gaal is een van de succesvolste trainers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hij won met Ajax alle prijzen die er maar te winnen vielen en het hoogtepunt was de Champions League in 1995. Hij werd later ook kampioen met FC Barcelona, Bayern München en AZ.

De 73-jarige Van Gaal was gedurende drie periodes bondscoach. De eerste keer liep het uit op een grote teleurstelling toen hij zich met Oranje niet voor het WK van 2002 wist te plaatsen. Van Gaal was in 2014 en 2022 met Nederland wel van de partij op het WK. In 2014 strandde Nederland in de halve finales en acht jaar later waren de kwartfinales het eindstation. Beide keren was Argentinië na strafschoppen te sterk.