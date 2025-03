'Luie' Vandaag Inside-gast countert kritiek: 'Ik heb af en toe dat ik duizelig word'

Merel Ek, politiek verslaggeefster bij Vandaag Inside, kan leven met de kritiek die Tina Nijkamp onlangs uitte op haar 'zwangerschapsstoel'. De populaire gast van het programma is in verwachting en daar hoort een comfortabele stoel bij.

"Ik vind het eigenlijk niet goed werken. Ik vind eigenlijk dat die stoel de activiteit van de gasten eruit haalt", zei Nijkamp onlangs in Tina's TV Update. Die woorden werd dinsdag aangehaald bij de aflevering van Vandaag Inside. "Ik word lui, hè", reageerde Ek nadat presentator Wilfred Genee stelde dat 'het ten koste van haar uitstraling gaat'.

"Het gaat op de tv over wat je zegt, en niet in welke stoel je zit", nam Johan Derksen het voor zijn collega op.

Lage bloeddruk door zwangerschap

"Het is echt heel lekker", stelt Ek, die normaal gesproken liever op een barkruk zit. "Ik heb een lage bloeddruk, dat is normaal tijdens een zwangerschap. Dus ik heb af en toe dat ik duizelig word, dan is dat op zo'n kruk (lastig, red.). In het begin, toen niemand wist dat ik zwanger was, heb ik mezelf af en toe in die bar geduwd zo van blijf zitten. Nee dit is heerlijk."

" Je autoriteit wordt een beetje aangetast", grapt Genee. "Nou ja, mijn autoriteit wordt gewoon constant aangetast!", countert de zwangere Ek. De kritiek laat haar koud. "E r zullen wel meer mensen denken van wat doet die griet in die stoel? Maar dat mogen ze toch denken?", blijft ze nuchter.

Zwangerschap

Halverwege januari werd Eks zwangerschap wereldkundig gemaakt bij De Oranjewinter, de vervanger van Vandaag Inside dat toen met vakantie was. Eind mei, begin juni is ze uitgerekend. Tegen die tijd zal het populaire programma het een tijdje zonder haar moeten doen.

Ek werd afgelopen najaar verkozen tot Televizier-Ring Talent bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Bij de uitreiking versloeg ze onder anderen tophandbalster Estavana Polman, die haar carrière combineerde met opwachtingen bij De Oranjezomer en het presenteren van Beter Laat Dan Nooit, waarbij ze met enkele zeventig plussers een reis maakte naar Azië. Polman sluit het niet uit om nog een tv-programma te maken.