Luke Littler vierde zijn gewonnen titel op de Grand Slam of Darts zondagavond niet alleen op het podium. Hij haalde zijn vriendin Faith Millar het podium in Wolverhampton op en kuste haar en knuffelde erop los. Het nog altijd pas 18-jarige dartsfenomeen was als een kind zo blij.

Littler en Millar zijn pas sinds februari 2025 samen, maar vierden al grote successen samen. Toch was ze er niet bij toen hij voor het eerst wereldkampioen werd of toen hij de eerste keer de Grand Slam of Darts (in november 2024) won. Maar inmiddels zijn de twee vaak samen en mag ze geregeld het feestje meevieren. De afgelopen week dook ze meermaals op in Wolverhampton, maar kreeg ze logischerwijs alleen een kus en knuffel langs de walk-on. Zondag mocht ze voor het eerst het podium op.

Kus en knuffel

Vriendlief Littler kroonde zich voor de tweede keer in zijn nog prille carrière tot kampioen en haalde tijdens de huldiging Millar het podium op. De schoonheidsspecialiste, die een jaar ouder is dan Littler, drukte een innige kus op de lippen van haar geliefde en kreeg een intieme knuffel van de Engelsman. Daarna poseerden de twee met de net gewonnen beker voor de fotografen. Millar was bescheiden gekleed in een roze topje met een wit/grijs jasje en een zwarte spijkerbroek.

Relatie met ex Eloise

Littler was twee jaar geleden nog samen met Eloise, maar aan hun relatie kwam in de zomer van 2024 ten einde omdat de twee nauwelijks tijd voor elkaar konden maken. Zeker Littler is sinds zijn doorbraak bij de PDC eind 2023 een geleefd project in de dartswereld. In twee jaar tijd haalde hij twee WK-finales, waarvan hij er één won en is hij al tientallen titels rijker. Zo won hij de Premier League, de World Matchplay en nu dus tweemaal de Grand Slam. Hij is ook weer de grote favoriet op het komende WK.

i Luke Littler met vriendin Faith Millar. ©PDC

Players Championship Finals

Volgende week wacht alweer het volgende toernooi, als de Players Championship Finals beginnen. Dat is het laatste major voor de start van het WK in December. Littler speelt in de eerste ronde tegen Jeffrey de Graaf. Maar eerst mag hij nog een week genieten van zijn titel en het bijbehorende prijzengeld van liefst 150.000 pond.