Dartssensatie Luke Littler heeft een behoorlijk druk jaar achter de rug. Hij begon 2025 met de wereldtitel en dat zette zijn leven op zijn kop. Nu de 18-jarige een vriendin heeft, veranderen zijn prioriteiten en hint hij op een pauze.

Littler is toe aan wat meer rust, zo vertelt hij aan Darts News. Onlangs grapte hij nog over een tijdelijke stop van zijn dartscarrière in een samenwerking met zijn sponsor Xbox, die het voetbalspel EAFC 26 wilde aanprijzen. Littler gamet graag en zou zich willen focussen op het computerspel.

Het ging natuurlijk om een pr-stunt, maar inmiddels heeft de Engelsman laten doorschemeren dat hij wel een pauze kan gebruiken. Hij heeft nog helemaal geen tijd gehad om terug te kunnen blikken op zijn prestaties van het afgelopen jaar. Bovendien wil hij zijn vriendin wat meer aandacht geven.

Relatie met Faith Millar

Littler begon eerder dit jaar een relatie met Faith Millar (19). De schoonheidsspecialiste en de topdarter maakten hun romantische band kenbaar door elkaar bij de World Matchplay op het podium een dikke zoen te geven. De darter werd in maart 2025 voor het eerst met Millar gespot, nog geen jaar nadat zijn relatie met Eloise Milburn strandde.

Maar veel tijd samen hebben ze nog niet kunnen doorbrengen. Littler geeft aan dat hij graag tijd voor Millar zou vrijmaken om samen op vakantie te gaan. "Daar zijn we nog niet aan toegekomen. Vorig jaar heb ik wel vakantie gehad, maar dit jaar was het heel druk."

Vakantie

"Het hoort erbij als je wereldkampioen wordt", vervolgt hij. “Er is meer te doen en meer mensen willen met je praten. Maar in 2026 zal ik zeker tijd vrijmaken voor een paar vakanties." De sport zal dan even naar de achtergrond verdwijnen. "Ik neem de tijd voor mijn familie en vriendin, zonder ook maar over darten na te denken."

Players Championship

Littler nam deze week ook al even wat dagen vrij. Hij meldde zich af voor de Players Championship in Leicester deze week. Hij zal daarom in de komende drie Players Championship-toernooien nog een plek in de top-64 van de ranglijst moeten komen om zich te plaatsen voor de Finals. De 18-jarige staat momenteel op plek 68.

Voor Nederlander Michael van Gerwen wordt plaatsing lastiger. Hij trok zich donderdag terug van Players Championship 30, hoewel hij het prijzengeld nog hard kan gebruiken. Hij staat nu op plek 91, 6500 euro achter op de nummer 64. De dagwinnaar krijgt 15.000 pond, dus alles is nog mogelijk.