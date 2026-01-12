Kelly Piquet en Max Verstappen bivakkeren op het moment in Brazilië, het geboorteland van Piquet. Zij genieten daar met hun kinderen van vrije momenten, quality time en de prachtige natuur. Daarbij vallen meerdere dingen op.

De 37-jarige Piquet deelt op Instagram heel veel kiekjes met familie, waaronder haar Nederlandse moeder Sylvia Tamsma en haar vader Nelson Piquet sr. Overigens zijn zij al lange tijd gescheiden. Verstappen en Piquet hebben samen sinds de zomer een dochter: Lily. De vriendin van Verstappen heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie. Piquet kreeg de nu 6-jarige Penelope samen met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Er vallen op de foto's van Piquet meerdere dingen op. Allereerst dat Verstappen in een voetbalshirt poseert. En dat is niet in het tenue van zijn favoriete club PSV, maar in het geel van Brazilië. Op zijn rug staat 'Verstappen' met rugnummer 10. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 kiest dus niet voor nummer 3, waarmee hij vanaf komend seizoen gaat rijden op zijn Red Bull.

Prachtige natuur

Het bijschrift van Piquet bij de foto's is vrij mysterieus. Vrij vertaald staat er: niets wat was zal zijn zoals het ooit was. Wat het precies betekent blijft onduidelijk. Op de foto's is enkel te zien hoe het gezin geniet van de prachtige natuur van Angra dos Reis, een gemeente onder Rio de Janeiro.

Nieuwe Formule 1-seizoen

Verstappen is zich daar aan het opladen voor het volgende Formule 1-seizoen. De presentatie van de nieuwste Red Bull-auto is al op 15 januari. Het is niet duidelijk of de Nederlandse topcoureur erbij is in Detroit. Eind januari staan de eerste testdagen op het programma in Barcelona. Er zijn dit jaar liefst op drie verschillende momenten testdagen, omdat er veel regels zijn veranderd en de auto's er daardoor compleet anders uitzien.