Kelly Piquet trok vrijdag de aandacht met een krachtige boodschap op Instagram. De vriendin van viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen waarschuwde op haar platform voor de veranderingen in de natuur en benadrukte dat er nu actie nodig is.

Op haar Instagram Stories deelde Piquet een bericht over het verlies van kleur en vitaliteit in ecosystemen. Ze verwees naar de bossen in haar geboorteland Brazilië, waar vlinders hun felle kleuren verliezen doordat bomen verdwijnen en vervangen worden door eucalyptussen. "Kleur is niet alleen schoonheid, het is communicatie, camouflage en overleven", schrijft Piquet.

Kelly Piquet roept op tot actie

Het bericht benadrukt volgens haar dat het verlies van kleur in de natuur een urgent probleem is dat niet genegeerd kan worden. Ze waarschuwt dat de effecten van menselijke invloed – zoals ontbossing en industriële activiteiten – steeds zichtbaarder worden en ecosystemen wereldwijd onder druk zetten.

Piquet noemt niet alleen de bossen; ook koraalriffen en andere ecosystemen zien hun helderheid en diversiteit afnemen. Haar boodschap gaat verder dan enkel bewustwording: het is een oproep tot actie. "We moeten opstaan, niet alleen voor onszelf, maar voor al het leven op aarde", voegt ze eraan toe. Piquet gebruikt haar platform en bereik steeds vaker om dit soort thema’s aan te kaarten.

Kelly Piquet deelt een opvallend stament.

Vakantie in Brazilië

Naast haar indringende oproep laat Piquet op social media ook zien hoe zij en Verstappen hun gezinsleven beleven. Het gezin geniet zichtbaar van hun eerste vakantie samen, met dochter Lily die voor het eerst de Braziliaanse kust ervaart. Op verschillende foto's is te zien hoe moeder en dochter ontspannen aan zee zitten, terwijl ook Verstappen geniet van alle rust.

Piquet deelt ook vertederende beelden van intieme momenten, zoals wanneer zij Lily op haar schoot heeft terwijl ze samen van het strand genieten. Zelfs Verstappen verschijnt kort in de stories, wanneer hij voorzichtig samen met Lily het water inloopt.

Formule 1-seizoen 2026

Voor het koppel staat de vakantie vooral in het teken om zich samen weer op te laden voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Van 26 tot en met 30 januari staat in Barcelona de eerste grote testweek gepland, gevolgd door een tweede testweek in februari op het Bahrain International Circuit. Op 8 maart begint het seizoen officieel in Australië, waarbij Verstappen en Red Bull zich klaarmaken voor de uitdagingen en nieuwe regels die 2026 met zich meebrengt.