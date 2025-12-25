2025 is voor Kelly Piquet en haar familie een erg vruchtbaar jaar gebleken. De Braziliaanse kreeg eerder dit jaar samen met F1-coureur Max Verstappen zelf een kindje, haar broer Nelson jr. werd voor het eerst vader en nu heeft ook haar halfbroer Pedro een kleine mogen verwelkomen.

Wie de stamboom van de familie Piquet uit moet pluizen, zal daar vermoedelijk wel een tijdje voor nodig hebben en daar mag Nelson Piquet sr. voor bedankt worden. De 73-jarige Braziliaan, die drie keer wereldkampioen Formule 1 werd, kende een bewogen liefdesleven. Piquet kreeg in totaal zeven kinderen, maar dat was wel met vier verschillende vrouwen.

Met zoveel kinderen is het natuurlijk ook niet gek dat er flink wat kleinkinderen gaan volgen en op dat vlak is 2025 wel heel erg bijzonder geworden voor de familie. Kelly kreeg samen met Verstappen eerder dit jaar een dochtertje Lily en haar broer Nelson jr, zelf ook ooit actief in de Formule 1, werd vorige maand voor de eerste keer vader. Kelly en Nelson jr. zijn overigens 'volledig' broer en zus, want zij zijn allebei kinderen van de Nederlandse Sylvia Tamsma.

Nieuwe aanwinst in familie Piquet

Op de valreep is het jaar nog specialer geworden voor de familie Piquet. Pedro, één van de twee kinderen uit het huidige huwelijk van Piquet sr. met Vivianne de Souza Leão, blijkt vorige week ook een kindje te hebben gekregen. Zijn vrouw Bella is op 18 december bevallen van hun zoontje Emmanuel.

Dat nieuws deelt Pedro, die dus de halfbroer is van Kelly, op Instagram. De kersverse vader laat daar weten dat zijn zoon eigenlijk alleen maar goed terecht kan gaan komen: "We ontdekten zijn komst op de dag van mijn doop en vandaar begrepen we dat zijn verhaal al was begonnen, gekenmerkt door de aanwezigheid van God."

"Vanaf het allereerste begin leven we verzekerd dat Hij ons bij elke stap van de weg heeft geholpen. Je bent een belofte, een geschenk uit de hemel en je draagt een eeuwig doel. Mijn zoon, moge je opgroeien wetende dat je geliefd bent, uitverkoren en bewaard wordt door een God die nooit faalt", sluit de halfbroer van Kelly af.