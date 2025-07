Max Verstappen was na de Grand Prix van Oostenrijk aanwezig bij een bijzonder familiemoment. Voor de gelegenheid had hij ook zijn vriendin Kelly Piquet én haar dochter Penelope meegenomen.

Victoria Verstappen, de zus van Max, liet haar jongste dochter Hailey dopen. Op de foto's die Victoria deelde op Instagram is te zien hoe de hele familie aanwezig is, onder wie moeder Sophie Kumpen en vader Jos Verstappen.

Ook Max Verstappen was op de foto's te zien. Hij gaf zijn zus een knuffel, terwijl de kleine Penelope stond toe te kijken. Zij is in juli 2019 geboren en is nu dus vijf of zes. P, zoals ze liefkozend wordt genoemd, is een dochter van Kelly Piquet uit een eerdere relatie. Het Braziliaanse model ging eerder met Daniil Kvyat, die in het verleden ook in de Formule 1 reed.

Piepjonge Lily

Inmiddels hebben Verstappen en Piquet ook samen een kind, maar Lily lijkt niet bij het moment aanwezig te zijn geweest. Hun dochter is ongeveer twee maanden geleden op deze aarde gezet. Onlangs bracht Max' zus Victoria een bezoekje aan haar en deelde ook daarvan enthousiast beelden op Instagram. 'Kleine handjes, maar een groot plek in mijn hart', schreef zij bij de foto's.

Victoria heeft drie kinderen: twee zoons genaamd Luka en Lio, en een dochter genaamd Hailey. Zij gaat samen met Tom Heuts. Die heeft haar op romantische wijze ten huwelijk heeft gevraagd, namelijk onder de Eiffeltoren in Parijs. Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden is niet bekend.

Grand Prix van Groot-Brittannië

Max Verstappen zit op deze manier veel in het vliegtuig, want na de mislukte Grand Prix van Oostenrijk staat komend weekend meteen de race in Groot-Brittannië op het programma. De Nederlander werd op de Red Bull Ring in de eerste ronde al van de baan getikt, op Silverstone hoopt hij hogere ogen te gooien.