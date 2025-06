Kelly Piquet lijkt helemaal hersteld van de zwangerschap van dochtertje Lily, die ze begin mei met de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen kreeg. Het Braziliaanse model (36) heeft steeds meer ruimte om te doen wat ze leuk vindt: het showen van haar werk als model. Ze is inmiddels klaar voor de zomer.

Piquet verblijft in Monaco, waar ze samen met Verstappen en eerste dochter Penelope woont. Vanuit huis zag ze Verstappen zondag al na twee bochten van de GP van Oostenrijk uitvallen. Al snel meldde ze zich op Instagram, waar ze twee miljoen volgers op heeft. Ze liet zien de teleurstelling van haar vriend snel te kunnen vergeten door met Penelope een mooie bootreis te maken. Een dag na de vervelende uitvalbeurt nam ze haar eerstgeborene mee op kledingjacht.

Kelly Piquet doorbreekt stilte na dramatisch Formule 1-weekend Max Verstappen Max Verstappen kende een weekend om heel erg snel te vergeten, De Nederlander van Red Bull wilde het gat met concurrenten Lando Norris en Oscar Piastri dolgraag verkleinen, maar de race liep uit op een ramp in Oostenrijk. Al in de eerste ronde was het einde wedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen. Kelly Piquet gaf na die teleurstelling vrij snel een teken van leven.

Pitstop in Saint Tropez

Ze 'móést' wel een pitstop maken in de dure badplaats Saint Tropez bij een klein kledingzaakje. Daar mocht ook 'P', zoals haar dochtertje regelmatig genoemd wordt, door de rekken struinen en dingen uitzoeken. Zij koos vooral voor geeltinten, gebaseerd op de gele jurk die ze al aan had voordat de winkel werd betreden. Piquet zelf had meer zin in een compleet andere kleur en ging voor een rood jurkje. Haar volgers mochten kiezen: een lange rechte of een bijzonder ontwerp met meer blote huid.

Buitenlandse media schrikken van emotionele Max Verstappen in GP van Oostenrijk: 'Denk niet dat hij getroost kan worden' Max Verstappen viel zondag in de eerste ronde uit tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zagen ze ook in het buitenland. De Nederlanse Formule-coureur reageerde meteen vanuit emotie, viel Britse media op.

Rode zomeraankoop

Uiteindelijk poseerde ze met de lange rode jurk en zocht ze daar passende schoenen in dezelfde kleur bij. Met 'Summer Vibes' en de emoji's van kersen, aardbeien en appels showde ze haar nieuwe aankoop voor de garderobe. Tussendoor was ze ook zeer enthousiast over een geel topje met veel franje. Of ze die ook kocht, is de vraag.

i Kelly Piquet showt haar nieuwe zomeraankoop: een schitterende, felrode jurk. ©Instagram Kelly Piquet

Verstappen door naar Groot-Brittannië

Verstappen krijgt er waarschijnlijk maar weinig van mee, want hij moet van Oostenrijk vrijwel meteen door naar Groot-Brittannië. Een week na zijn uitvalbeurt op het circuit van Spielberg wacht alweer de volgende race. Het iconische circuit van Silverstone is zondag 6 juli het decor van het twaalfde raceweekend van 2025. Na 11 races is de achterstand van de Nederlander op klassementsleiders Oscar Piastri en Lando Norris (beiden McLaren) opgelopen. Zijn vijfde wereldtitel lijkt verder weg dan ooit.