Kelly Piquet was afgelopen weekend in Miami om haar vriend Max Verstappen te steunen tijdens de Grand Prix. Daar deelde ze een opvallend compliment uit aan de Formule 1-coureur, die volgens de Braziliaanse soms wel wat meer aandacht mag besteden aan zijn uiterlijk.

Piquet werkt als influencer en model en ziet er altijd tiptop verzorgd uit bij evenementen. Zo ook tijdens het raceweekend in Miami. Ze wordt dan ook in een interview gevraagd naar haar outfit en favoriete beautyproducten.

Stijl

Ze is opgegroeid in de wereld van Formule 1, als dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, en legt uit hoe dat leven haar stijl heeft beïnvloed. "Ik denk dat ik ben blootgesteld aan veel verschillende culturen en omgevingen", zegt ze. "Maar stijl is meer een gevoel voor mij."

Dat ziet ze ook bij haar geliefde terug. Piquet krijgt de vraag welke coureur de beste stijl heeft. "Max natuurlijk", antwoordt ze met een veelzeggende blik in de camera. "Wat ik leuk vind aan Max is dat het hem letterlijk niks boeit", vervolgt ze.

'Stapje extra'

Er worden vaak grappen gemaakt dat de viervoudig wereldkampioen alleen maar in zijn Red Bull-kleding rondloopt. "Soms heb ik zoiets van: ik ga shoppen voor jou. We moeten even een stapje extra doen", lacht Piquet. "Nee, hij blijft zichzelf en iedereen die dat doet, heeft volgens mij een geweldige stijl."

Combinatie ouderschap en carrière

De 37-jarige vertelt ook nog over de combinatie van haar carrière en die van Verstappen met het ouderschap. De Braziliaanse heeft een 6-jarige dochter uit een eerder relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope. Met Verstappen kreeg ze vorig jaar een tweede dochter: Lily.

Zowel Piquet als Verstappen zijn veel op reis voor hun werk. "Het gaat erom dat je je tijd met zorg verdeeld. In het geval van Max probeert hij zo laat mogelijk te vertrekken naar een race en zo snel mogelijk terug te komen. En in mijn geval gaat het er meer om dat ik 'nee' zeg tegen dingen", legt ze uit. "Ik denk dat het oké gaat tot nu toe."