Er gebeurde genoeg tijdens de Grand Prix van Miami afgelopen weekend. Al in de eerste barstte de hevige strijd tussen de Formule 1-coureurs los. Carlos Sainz vond dat Max Verstappen daarbij te veel risico nam. De Nederlander heeft nu gereageerd op die kritiek.

Sainz klaagde over het agressieve rijgedrag van de viervoudig wereldkampioen in de openingsfase van de GP van Miami. Verstappen die als tweede startte, spinde in bocht 2 tijdens een gevecht met Charles Leclerc en viel terug naar de staart van het puntenveld. Daar kwam hij terecht tussen de Williams-coureurs Sainz en Alex Albon.

Kritiek

Aan het einde van de eerste ronde zette de Red Bull-coureur een aanval in aan de binnenkant van Sainz. De twee voormalige Toro Rosso-teamgenoten raakten verwikkeld in een pittig wiel-aan-wiel gevecht. Sainz klaagde vervolgens over de manier waarop Verstappen omging met coureurs in het middenveld, in de verwachting dat zij geen weerstand zouden bieden. "Hij denkt dat hij kan doen wat hij wil," foeterde Sainz over de boordradio

"Ik had waarschijnlijk een van mijn beste starts van het jaar en had geweldige momentum richting bocht 1.Maar toen Max voor me spinde, moest ik afremmen," legde Sainz uit aan de media.

Over het moment daarna is hij ook niet te spreken. "Zonder disrespect, maar wat Max deed in bocht 17 was gevaarlijk, wetende dat we, omdat we in het middenveld zitten, niet met hem zouden vechten en hem op een gegeven moment zouden moeten laten passeren."

'Wakker geworden met de wens om te crashen'

Overigens maakte niet alleen Verstappen zich volgens hem schuldig aan agressieg rijgedrag bij de start. "Iedereen reed echt hard en ik weet niet waarom; ze waren wakker geworden met de wens om te crashen", aldus Sainz. "Er waren veel coureurs, maar ik bleef uit de problemen en toen de race kalmeerde, begon ik ze één voor één in te halen en reed ik weg om als negende te eindigen. Ik ben er blij mee, het was een solide race."

Sainz gaf ook uitleg over zijn woorden via de boordradio over Verstappen. "Het was waarschijnlijk een uiting van lichte frustratie over de spin en een poging om zo snel mogelijk weer vooraan te komen, maar uiteindelijk is dit racen", zegt hij. "Ik ga hem niet bekritiseren, maar op dat moment voelde ik dat we zouden botsen. Hij duwde me van de baan en ik verloor drie posities."

Verstappen reageerde bij RacingNews365 op de opmerkingen van Sainz. "Ik weet het niet, in het middenveld is het een beetje een jungle", zei hij. "Dus ik weet niet wat ik moet zeggen."