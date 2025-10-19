Max Verstappen was de man om wie het draaide tijdens de sprintrace én kwalificatie in de GP van de Verenigde Staten. Na het winnen van beide onderdelen moest hij poseren voor foto's. Eerst met zijn prijs, maar daarna dook ineens een gouden koppel naast hem op. Met hen ging hij natuurlijk ook op de foto.

Niemand minder dan olympisch kampioene Tara Woodhall-Davis en paralympisch kampioen Hunter Woodhall doken met een brede grijns naast Verstappen op na de kwalificatie, waarin de Nederlander pole position veroverde. Het Amerikaanse koppel is wereldberoemd dankzij hun prestaties op de atletiekbaan én vanwege hun leven daarbuiten. Onder andere de viering van Woodhall-Davis' haar gouden medaille op het verspringen tijdens de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar zomer gingen viraal. Het YouTube-kanaal van het stel is immens populair.

Succesvolle zomer, nu genieten

Na hun succesvolle zomer - Hunter Woodhall werd paralympisch kampioen op de 400 meter - was het tijd voor wat meer genieten. Dat doen ze na weer een hectisch seizoen dit weekend op de Circuit of the Americas in de Texaanse stad Austin. Daar is het Formule 1-weekend nu het gesprek van de dag. De Woodhalls hadden de mooiste plekken en konden zodoende met kersvers polewinnaar Verstappen op de foto. "Ik voel me gezegend", zegt Tara op haar Instagram.

'Het leven samen ervaren'

"Het leven samen ervaren. Atletiek naar de Formule 1-baan brengen. Dit zijn de momenten. En we zijn dankbaar dat we ze samen mogen doorbrengen", is de dankbare boodschap van het koppel. Ze zijn op uitnodiging van Racing Bulls in de paddock, gezien de merchandise en rest van de foto's die de twee showen. Woodhall-Davis en Woodhall zijn ruim drie jaar getrouwd. Hunter raakte al voor zijn eerste verjaardag zijn twee onderbenen kwijt. Hij werd geboren met een aandoening aan zijn kuitbeen, waardoor zijn ouders beslisten tot amputatie.

Met twee prostetische benen rent de Amerikaan als nooit tevoren. Hij won dus goud op de Spelen in Parijs, in navolging van zijn vrouw Tara. Ook won hij twee keer zilver op de WK's en was hij ook al succesvol op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (brons en zilver in 2016) en Tokio (brons in 2021). Woodhall-Davis werd afgelopen september voor het eerst wereldkampioene op het verspringen.