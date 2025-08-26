Max Verstappen eiste dinsdag een hoofdrol op in de comments op de Instagram-pagina van zijn vriendin. Kelly Piquet deelde een fotoreeks, waarbij de pikante pet van de viervoudig wereldkampioen Formule 1 wel érg opviel.

Verstappen en Piquet genoten met de familie van een vakantie op het Portugese Comporta. Het Braziliaanse model deelt een hele reeks aan beelden met haar ruim twee miljoen volgers. Zo is te zien hoe Verstappen de hand van Penelope - de dochter van Piquet - vasthoudt, terwijl ze het strand oplopen. De Nederlnadse topcoureur draagt daarbij een zeer opvallende pet.

Op het witte hoofddeksel zijn twee vormen geborduurd die borsten moeten voorstellen. De fans vinden het helemaal geweldig, zo is te zien in de comments. 'Leuke pet, Max', reageert iemand droogjes. En een ander: 'Die pet, ik moet huilen!' Eén volger dacht eerst schattige familiefoto's te zien, tot diegene inzoomde op de pet van Verstappen.

Stralende Kelly Piquet

Het valt de volgers ook op dat Piquet er stralend uitziet en enorm aan het genieten is met haar familie. Op de foto's is alleen haar oudste dochter Penelope (6) te zien, die zij kreeg in een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. Lily, de dochter die Piquet en Verstappen eerder dit jaar kregen, was niet op de beelden te zien. Het 36-jarige model wil haar kleine baby sowieso nog niet met haar gezicht in beeld brengen.

Eerder was Verstappen ook al te zien op een romantische foto met zijn vriendin. Dat wekte bij iemand in de comments de vraag op wanneer de 27-jarige coureur zijn partner ten huwelijk zou vragen.

Rest van F1-seizoen

Verstappen zal zich eerst opmaken voor de rest van het F1-seizoen, dat komend weekend weer van start gaat. Na een welverdiende vakantie voor de coureurs reizen zij af naar Zandvoort, waar zondag de Grand Prix van Nederland op het programma staat. In totaal zijn er nog tien races te gaan in 2025.

Verstappen heeft een levensgrote achterstand op Oscar Piastri (284 punten) en Lando Norris (275) in het kampioenschap. De Limburger staat met slechts 187 punten op de derde plek.