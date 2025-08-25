Kelly Piquet deelde maandag een romantische foto van haar met Max Verstappen. In de dagen voor het Formule 1-seizoen weer verder gaat geniet het koppel van een mooi moment aan het water. Dat wekt wel een prangende vraag op bij haar volgers.

'Summer blues', schrijft Piquet bij de foto, waarop het stel kussend op een pier aan het water staat. De moeder van Verstappen, Sophie Kumpen, reageert met een hartje op Instagram. Dat levert weer veel complimenten op. Haar reactie wordt meer dan duizend keer geliket en krijgt lovende opmerkingen: 'Je moet heel trots zijn Sophie, zo mooi om te zien.'

Een andere reactie die veel likes krijgt, is van ene Monique. Zij wil dolgraag weten van Verstappen wanneer hij zijn vriendin ten huwelijk gaat vragen. Maar zij krijgt ook wat kritiek: 'Hier gaan we weer met die vragen... Denken dat het een reality show is, maar het is gewoon haar leven.'

Vakantie met familie Verstappen

Verstappen en Piquet hebben sinds dit jaar een dochtertje samen, Lily. Voor die tijd was de Nederlandse topcoureur al 'bonuspapa' van Penelope, een oudere dochter van Piquet. Het Braziliaanse model kreeg Penelope samen met Daniil Kvyat, een voormalig Formule 1-rijder.

Verstappen genoot met zijn gezin én zijn familie van een welverdiende vakantie, die afgelopen weekend ten einde kwam. Vooral de ruim twee miljoen volgers van Piquet konden op Instagram meegenieten van hun avonturen.

Grand Prix van Nederland

Viervoudig wereldkampioen Verstappen zal zich deze week voorbereiden op zijn thuisrace. Komend weekend staat de Grand Prix van Nederland op het programma in Zandvoort. De Limburger was in 2021, 2022 en 2023 de snelste in de duinen, maar moest vorig jaar de overwinning laten aan Lando Norris.

En ook dit jaar lijkt McLaren de favoriet voor de zege op Zandvoort. Het team heeft veruit de beste auto van de grid. Oscar Piastri is momenteel de WK-leider met 284 punten, negen meer dan teamgenoot Norris. Verstappen volgt op zeer ruime afstand met 187 punten. Hij staat daarmee derde in het klassement.