Hij was nog geen jaar in dienst, deed het niet onfortuinlijk, maar toch trekt meervoudig wereldkampioen Theo Bos zich terug als bondscoach van de Nederlandse BMX-selectie. "Ik kende de BMX-wereld nog niet goed..."

Bos was een van de meest succesvolle Nederlandse baanwielrenners ooit. Tussen 2004 en 2019 pakte hij veertien medailles op het WK, waaronder vijf gouden. Zijn specialismen waren de sprint en de keirin. In 2006 won Bos op beide onderdelen goud op het WK. De 42-jarige renner is ook in het bezit van één olympische medaille. In 2004 won Bos op de Olympische Spelen van Athene een zilveren plak bij het onderdeel sprint. Naast de baan was Bos ook actief op de weg.

BMX-bondscoach

Na zijn loopbaan als topsporter ging Bos aan de slag als bondscoach van de baanwielrenners uit China. Dit deed hij van 2021 tot 2024. Daarna maakte de broer van topschaatser Jan Bos een opmerkelijke overstap. Hij ging aan de slag als bondscoach in een totaal andere fietsdiscipline: het BMX. Bos werd daarvoor op 1 januari 2025 aangesteld door de KNWU.

Onder zijn bewind behaalde Nederland meerdere medailles op grote toernooien. Zo veroverde Judy Baauw in augustus brons op het WK. Een maand eerder grepen Merel en Laura Smulders respectievelijk zilver en brons op het EK.

'Het was een geweldig jaar'

Het was oorspronkelijk het plan van de KNWU dat Bos de BMX'er zou gaan begeleiden tot de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Toch liet de meervoudig wereldkampioen donderdag weten zich al eerder terug te trekken. Zo schrijf hij in een persbericht: ''Het was een geweldig jaar. Ik kende de BMX-wereld nog niet goed, maar heb het van binnenuit mogen meemaken en genoten van de energie en drive van de atleten. Het was mooi om samen met hen te werken, nieuwe mensen te leren kennen en BMX Nederland zo goed mogelijk vooruit te helpen."

Wat de toekomstplannen zijn voor Bos is nog niet bekend. Toch hint hij in zijn afscheidsbericht op wat hij voor ogen heeft. "We hebben een succesvol seizoen gehad, en dat geeft veel motivatie voor wat nog komt. Toch merk ik dat het baanwielrennen blijft trekken, dat blijft mijn eerste liefde in de sport.”