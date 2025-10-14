Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn bijna onafscheidelijk in aanloop naar de WK baanwielrennen. Ze vormden samen met Roy van den Berg een onverslaanbaar trio op de Olympische Spelen van 2024. Dat succes is onder andere te danken aan de spanningen tijdens de voorbereiding.

De gouden baanwielrenners willen tijdens de WK in Chili volgende week voor de wereldtitel gaan op de teamsprint. "We hebben heel goed samen getraind", zegt Hoogland tegen Sportnieuws.nl. De concurrentie met Lavreysen op individuele onderdelen leidt tot spanning, maar daardoor gaan de twee alleen maar beter presteren.

"Als een van ons een mindere dag heeft en je ziet de tijd van de ander, dan geeft dat wel motivatie om beter je best te doen", legt de 32-jarige uit. "Je wil toch altijd sneller zijn, zelfs in een training."

Woordenwisseling

Het leidt ook wel eens tot woordenwisselingen. "Ik zou alleen tegen hem uitvallen als er in de teamsprint training iets niet goed zou gaan", aldus Hoogland over zijn collega. "Dan zijn we alle drie recht voor zijn raap. Als er iets niet goed gaat, wordt dat direct uitgesproken. Dat werkt gewoon heel goed."

Vrienden buiten de baan

Buiten de baan zoeken ze elkaar weinig op. Lavreysen bevestigt dan ook dat hij Hoogland vaker ziet dan zijn eigen moeder. Maar ze willen nog wel eens samen barbecueën. "Maar als ik een weekje vrij ben in Nederland, ga ik niet vaak naar hem toe. We zien elkaar al genoeg."

Dat geldt ook voor Hoogland. "Het is net zo vriendschappelijk buiten de baan als op de training. Alleen als het op een individuele wedstrijd aankomt, barst de strijd los."

Passie

Op de vraag wat Lavreysen het leukst vindt aan zijn ploeggenoot, heeft hij een duidelijk antwoord. "Zijn passie. Hij heeft een aantal hobby's, waar hij veel over kan vertellen. Ons boeit het dan helemaal niks, maar toch vertelt hij er elke dag weer over. Dan komt hij weer met een mooie auto of motor. Dat is gewoon mooi om te zien."

De twee stappen vrijdag met de Nederlandse ploeg in het vliegtuig naar Chili. Naast de teamsprint komen ze beiden ook uit op de individuele sprint, keirin en kilometer tijdrit.