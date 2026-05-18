Bij succes op de Olympische Spelen komt natuurlijk veel kijken. Rijen met journalisten staan voor je neus en bovendien wil iedereen wat van je. Dat overkwam ook topschaatser Jenning de Boo en shorttrackkoningin Xandra Velzeboer. Maar soms krijg je ook een hele schattige verrassing. Dat ondervonden de twee topatleten op maandag.

Voor zowel Xandra Velzeboer als Jenning de Boo stonden de maanden na afloop van de Olympische Spelen in Milaan volledig in het teken van lekker niks doen. Beide atleten trokken er meermaals op uit, en kwamen onder het genot van een glas wijn en het heerlijke zonnetje bij van alle drukke weken. Inmiddels is voor De Boo de voorbereiding op het nieuwe seizoen al weer begonnen, terwijl ook Velzeboer weer hard aan het trainen is. Om de pijn van de noeste trainingsarbeid wat te verzachten, kregen ze maandag een wel heel schattige verrassing.

Lieve verrassing

Een naam nét als een echte sportkampioen wil natuurlijk iedereen. Maar ook dieren kunnen zomaar eens vernoemd worden naar de grootste sporters ter aarde. Dat overkwam Velzeboer en De Boo die sinds maandag een harige naamgenoot hebben.

Op Instagram kregen de twee succesvolle olympiërs te horen dat er, naar aanleiding van hun prestaties op het ijs, twee alpacas naar hen zijn vernoemd. Bij een stal in Zwolle mochten de mensen stemmen op een nieuwe naam voor de beestjes en daar kwamen die van Xandra en Jenning uitgerold. Vooral bij Velzeboer is dat wel te begrijpen, daar de alpaca net zulke blonde krulletjes heeft als haar naamgenoot. De alpaca met de naam van De Boo is, net zoals zijn illustere naamgenoot, uiteraard bruinharig.

'We staan er leuk op'

Velzeboer kan de lieve verrassing in elk geval zeer waarderen. "Ik ben vereerd. Wat een liefie", laat zij weten op de stories van haar Instagram. Vervolgens kan ze meervoudig olympisch kampioene bij het shorttrack het ook niet laten om de draak te steken met De Boo. "Wat staan we er leuk op Jenning", grapt ze bij een lieve foto van de twee beestjes.

De Boo is zichzelf momenteel aan het afbeulen in de Franse Pyreneeën. Daar heeft zijn schaatsploeg Team Reggeborgh een trainingskamp belegd. Velzeboer vermaakt zich heel anders. Zij was zondagavond bij het populaire concert van Harry Styles in Amsterdam.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover