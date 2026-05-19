Erben Wennemars ging afgelopen weekend tot het gaatje. Het vijftigjarige schaatsicoon deed mee aan niet één, maar liefst twee Hyrox-evenementen. Schaatstempel Thialf was getuige van een ontzettend knappe prestatie van Wennemars, want hij benaderde ook nog eens het wereldrecord bij de pro's.

Voor veel mensen is één Hyrox al een uitdaging op zich, maar voor de voormalig wereldkampioen schaatsen uit Dalfsen is dat soms nog niet genoeg. Zoals afgelopen weekend, waar hij aan twee verschillende duo-races meedeed. Een keer met ex-topschaatser Ronald Mulder en de ander bij de pro's met Marc Kroes. Allebei de keren bleven Wennemars en zijn partner dik onder het uur.

"Ik kon het niet laten… Eén weekend, twee keer een Hyrox double. Eén pro en één open. En héél dicht bij een wereldrecord", schrijft de net gestopte schaatsanalist van de NOS op zijn Instagram. Ook dankt hij zijn partners Mulder en Kroes voor hun samenwerking. "Wat was dit weer een feest." Met Mulder in de leeftijdsgroep 45-49 jaar bij de Open-categorie kwam hij tot een tijd van 55:37, daarmee waren ze de beste van hun leeftijd.

In de Open-categorie is dat een dijk van een tijd, maar kwam het wereldrecord nog niet in de buurt. Dat staat in die leeftijdsgroep op naam van Joze Kojc en Domen Dornik, die in Katowice in februari 2026 tot 52:29 kwamen. Bij Hyrox moeten deelnemers rondjes rennen en tussendoor telkens een loodzware fitnessoefening doen. Pas als alles correct is uitgevoerd, mogen de deelnemers dan de finish over en wordt de tijd genoteerd. Wennemars is inmiddels een ervaren Hyrox-deelnemer en deed aan meerdere evenementen mee, waaronder het WK.

Op 12 seconden van het wereldrecord

Met Kroes haalde Wennemars in de Pro-editie van de Hyrox in Thialf een tijd van 56:39 en die prestatie is zo mogelijk nog indrukwekkender dan met Mulder. Met Kroes deed Wennemars mee in de leeftijdsgroep 50-54 jaar en daar is hun tijd van 56:39 bijna ongenaakbaar. Guy Portlock en Mike Schifferle kwamen in Dublin in november 2025 tot een wereldrecordtijd van 56:27 in dezelfde leeftijdscategorie. Wennemars en Kroes naderden hen dus tot op 12 seconden.

Veel kenners en deelnemers reageren dan ook vol bewondering op de prestatie van Wennemars en z'n partner. Op de Instagram-post regent het complimenten. In aanloop naar de dubbele Hyrox liep het schaatsicoon ook nog eens mee tijdens de Wings for Life Run en kwam hij tot een afstand van iets meer dan een marathon.

