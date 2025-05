Memphis Depay aast op miljoenen met lucratief besluit in Rotterdam

Memphis Depay hoopt binnenkort flink te cashen. De voetballer van Corinthians heeft zijn penthouse in Rotterdam te koop gezet. Een winst van miljoenen euro's lonkt.

Het grote en luxueuze penthouse in Rotterdam heeft Memphis niet nodig, moet hij hebben gedacht. De 31-jarige Oranje-international speelt een belangrijke rol bij zijn club in Brazilië. De penthouse staat te koop voor liefst 4,95 miljoen euro, zo meldt Bekendeburen.nl.

Miljoenenwinst

Het appartement ligt op de veertigste verdieping van het gebouw en heeft een adembenemend uitzicht. De vraagprijs ligt ruim boven het bedrag waarvoor de voetballer het penthouse in bezit kreeg. Sterker nog, mocht hij de ruimte voor bijna vijf miljoen verkopen, maakt hij een miljoenenwinst.

Hij kocht het appartement namelijk voor 'slechts' 2,45 miljoen euro. Nu vraagt hij er meer dan het dubbele voor en kan bij verkoop een winst van ruim 2,5 miljoen euro maken. Het is dan ook niet zomaar een flatje. Het penthouse heeft een oppervlakte van 512 vierkante meter en telt zes kamers waaronder vier slaapkamers. Daarnaast bevat de woning een sauna en een jacuzzi. En voor de filmliefhebbers is er een thuisbioscoop.

Erasmusbrug

De makelaar heeft grote woorden over voor de woning. " De kracht van het penthouse is voelbaar door 360 graden raampartijen. Vanuit elk oogpunt vang je uitzicht: de stad als levend schilderij. In de master bedroom - met zicht op de iconische Erasmusbrug - verrijst het bed op een marmeren plateau, alsof je boven de wereld zweeft."

Corinthians

De Braziliaanse competitie loopt niet gelijk met de Europese competities. In maart won Memphis met Corinthians het staatskampioenschap van São Paulo door in een tweeluik Palmeiras te verslaan in de finale. Inmiddels de nationale competitie ook weer begonnen.

Toen Memphis de overstap maakte naar Corinthians vocht de voormalig topclub tegen degradatie. Mede door de Nederlander eindigde de club alsnog zevende. De positieve sferen van het vorige seizoen, vloeien nog niet direct door naar het nieuwe seizoen. Na zeven wedstrijden won Corinthians slechts 8 punten en staat achtste in de Série A. Zaterdagavond speelt Corinthians tegen het gepromoveerde Mirassol Futebol Clube.