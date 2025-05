Memphis Depay laat zich na nieuws buiten het veld nu ook binnen de lijnen zien dankzij mooie primeur

Memphis Depay heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn voeten weer laten spreken. De Nederlandse spits van het Braziliaanse Corinthians kwam in actie in de COMNEBOL Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse Europa League) en was daar wederom belangrijk voor zijn ploeg.

Het vierde groepsduel tegen América de Cali eindigde namelijk in een gelijkspel. Memphis opende in de twintigstse minuut de score met een schot van nét buiten de zestien, maar zag vlak na rust de bezoekers langszij komen. Beide ploegen kregen nog kansen op de zege, maar uiteindelijk mochten de Brazilianen ook niet mopperen met een gelijkspel.

En dat terwijl er eigenlijk gewonnen had moeten worden. Na vier duels staat Corinthians derde in de groep met ook Huracán en Racing Club de Montevideo. Memphis' team heeft na vier duels vijf punten, América de Cali zes. Zij staan tweede, want Huracán (zeven uit drie) is vooralsnog de beste uit de poule. Zij kunnen een voorschot nemen op de winst in de poule als het na drie duels puntloze Racing wordt geklopt.

Primeur voor Memphis

Met wedstrijden tegen Racing en Huracán kunnen Memphis en co nog aan de bak om de volgende ronde van het toernooi te halen. De Nederlander beleefde in ieder geval een primeur tegen América, want hij scoorde nog niet in de Sudamericana. In de competitie was hij in zes gespeelde wedstrijden wel al drie keer trefzeker.

Een van de vaste basisspelers van het Nederlands elftal liet zich eerder deze week ook buiten het veld gelden. De excentrieke Memphis liet namelijk weer eens een nieuwe tatoage zeggen. Dat deed hij op zijn rechterbovenbeen, het been waar hij afgelopen nacht mee scoorde. Daar staat nu een kersvers plaatje als eerbetoon aan het voetbal in Brazilië en Ghana, waar hij ook een flink deel van zijn roots heeft.

Bijna weer tijd voor Oranje

Een scorende Memphis is niet alleen goed nieuws voor Brazilië, maar ook voor Oranje. Volgende maand trapt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman namelijk af in de WK-kwalificatiereeks om plaatsing voor het toernooi van volgend jaar in Canada, de Verenigde Staten en Mexico af te dwingen. In juni speelt het tegen Finland (uit) en Malta (thuis). Ook Polen en Litouwen zitten in de groep.

Memphis hoopt zo snel mogelijk meer dan vijftig goals achter zijn naam te hebben, want dan is hij topscorer aller tijden van Oranje. Nu is dat nog Robin van Persie (50), maar Memphis (47) zit hem op de hielen.