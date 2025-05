Memphis Depay komt maar moeilijk in slaap en heeft speciale boodschap: 'Mijn lifestyle is soms een waas'

Memphis Depay kwam vrijdagochtend maar moeilijk in slaap, dus besloot hij zijn telefoon nog maar een keer van zijn nachtkastje te pakken en een speciaal bericht te typen. Die is van een hele andere toon dan twaalf uur eerder, toen een scheidsrechter het moest ontgelden.

De Nederlandse topvoetballer liet eerst een foto van een kapotte voetbalschoen zien. Er zit een gat in ter hoogte van zijn kleine teen, duidelijk achtergelaten door een nop van de tegenstander. "Maar de scheidsrechter liet zijn fluit thuis de vorige wedstrijd", doelt hij op het duel in de Copa Sudamericana tegen America de Cali.

Memphis Depay laat zich na nieuws buiten het veld nu ook binnen de lijnen zien dankzij mooie primeur Memphis Depay heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn voeten weer laten spreken. De Nederlandse spits van het Braziliaanse Corinthians kwam in actie in de COMNEBOL Sudamericana (de Zuid-Amerikaanse Europa League) en was daar wederom belangrijk voor zijn ploeg.

'Prins van Afrika' op bezoek

Een paar uur later had de Nederlander duidelijk andere dingen aan zijn hoofd. Op een volledig zwarte achtergrond tikte hij tijdens een wakker liggend moment een speciale boodschap, waarin hij zijn levensdoel nog maar eens duidelijk maakte. Eerst verwelkomde Memphis nog een Ghanese zakenman in Brazilië. Memphis heeft zelf ook Ghanese roots (via zijn vaders kant) en heeft 'de Prins van Afrika' op bezoek.

De zelfbenoemde 'prins van Afrika' is op bezoek bij Memphis Depay. ©Instagram

Speciale boodschap

Dan terug naar die boodschap. In het Engels wil Memphis zijn ruim 20 miljoen volgers een wijze les meegeven. "Soms is het moeilijk om in slaap te vallen. Kijkend in de ogen van de kinderen, de volgende generatie. I wil dat ze hun volledige potentie gaan halen en wij moeten ze daarbij helpen. Ze al jong laten leren. Laat ze geloven in hun dromen en moedig ze aan om hun doelen in het leven te bereiken. Mijn lifestyle is soms een waas, maar mijn doel is duidelijk. Er zijn voor de jonge koningen en jonge koninginnen."

Memphis Depay met een speciale boodschap. ©Instagram

Volgende wedstrijd

Hopelijk voor de aanvaller viel hij na dat bericht wel in slaap, want hij zal er zaterdag weer moeten staan op het veld. Dan neemt zijn club Corinthians het in de Braziliaanse Serie A op tegen Mirassol. In de competitie gaat het vooralsnog niet al te best met Corinthians, al begint Memphis met zijn goals en assists wel steeds meer in vorm te komen.