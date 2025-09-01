Merel Ek heeft haar comeback gemaakt bij De Oranjezondag, na de geboorte van haar zoontje Sep. De politiek verslaggever geeft aan dat het goed met haar en de kleine gaat. "Hij groeit lekker!", antwoordde ze op de vraag van Hélène Hendriks.

Hendriks kondigt Ek op mooie wijze aan: "Ze heeft er echt heel lang op moet wachten, natuurlijk de geboorte van haar zoon, maar ze is er weer helemaal klaar voor: Merel Ek!"

Toch is het niet allemaal koek en ei voor Ek na de geboorte van haar zoon. "Alleen ik moet mijn benen nog gekruist houden als ik nies, anders loopt het eruit", grapt ze. Strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers zat naast haar bij de uitzending van De Oranjezondag. Ek zei met een knipoog tegen haar buurman: "Geen zorgen hoor, ik zit gekruist deze avond."

'Hoe was de bevalling?'

Hendriks geeft aan dat Kuijpers er ervaring mee heeft, omdat hij ook een zoon heeft. "Dus jij moet ook je benen kruizen als je niest?", vraagt Ek aan Kuijpers. Hendriks wil vervolgens alles weten over de bevalling. "Ja, hoe was de bevalling?", herhaalt Ek de vraag. "Niet heel lekker. Het heeft wel lang geduurd, het begon eigenlijk al drie dagen van te voren."

"Het mocht even duren, maar uiteindelijk denk je dan toch: het is best wel snel gegaan." Hendriks herkent zich daarin: "Dat vergeet je dan snel hè, die pijn?" Ek is het daarmee eens. Hendriks gaat verder: "Ik denk het wordt Johan, of Kleine Jack, maar het werd Sep."

Speciale app voor de naam

"We hebben wel getwijfeld over Jack, dat was het eerst ook", vertelt Ek, terwijl Jack van Gelder bloedserieus naar het gesprek luistert. "Hij lijkt er wel meteen op", lacht Hendriks. Ek gaat stuk: "Ja, nu je het zegt! Je hebt er wel... Nee hoor." "Ook kaal, hè", knikt Van Gelder.

"Nee, we hadden zo'n app", legt Ek de keuze voor de naam van haar kind uit. "Dat heet Kinder, dat is Tinder voor kindernamen." Met die app kan je swipen voor een babynaam, tot je dezelfde naam hebt gevonden waar je allebei geen negatieve associatie mee hebt.