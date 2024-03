Michael Jordan is vast opgelucht: zoon Marcus Jordan verbreekt relatie met Larsa Pippen

Larsa Pippen en Marcus Jordan zijn geen koppeltje meer. Dat melden Amerikaanse roddelsites.

Larsa is de ex-vrouw van Scottie Pippen. Marcus Jordan is de zoon van basketballegende Michael Jordan. Michael en Scottie waren maatjes bij de Chicago Bulls, maar de relatie verzuurde later. Kortom: de affaire tussen Larsa en Marcus, die in september 2022 begon, was nogal spraakmakend. En dan komt er ook nog het leeftijdsverschil bij: Larsa is 49, Marcus 33.

Relatiepauze

Pa Michael 'Air' Jordan vond hun relatie helemaal niks en daar maakte hij ook geen geheim van. Daarom zal hij er vast niet zo rouwig om zijn dat ze enkele weken geleden uit elkaar gingen. Volgens TMZ zijn de twee niet meer 'on speaking terms', oftewel: ze praten niet meer met elkaar. In februari namen ze al een korte relatiepauze, wat dat ook precies is, maar ditmaal is het definitief, aldus TMZ.

Larcus

Achteromkijkend waren er volgens de site al de nodige signalen dat de liefde over was. Eerst volgden ze elkaar niet meer op social media. Tevens lieten ze zich niet meer gretig samen fotograferen door roddelbladen, terwijl ze daarvoor aldoor die aandacht opzochten. In de anderhalf jaar dat het duo als showbizkoppel door het leven ging, hadden ze zelfs een bijnaam gekregen: Larcus.

Ambitieus

Een bron die het koppel kent vertelt aan People: "Larsa is altijd al ambitieus en gedreven geweest. Ze zoekt iemand met dezelfde eigenschappen."