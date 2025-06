Een drama voor Greet Minnen wordt al snel omgezet in een enorm hoogtepunt. De Belgische toptennisster moest zich op het allerlaatste moment afmelden voor Wimbledon, maar ziet alsnog een droom uitkomen. "Het is een leuke afleiding", zegt Minnen over haar aanstaande bruiloft met vriendin Marie Deels.

De 27-jarige Minnen zou maandag op het Engelse gras van Wimbledon moeten staan voor haar partij in de eerste ronde tegen de Australische Olivia Gadecki, maar ze moest zich met een rugblessure net voor de start terugtrekken. Door haar afmelding kreeg de Argentijnse tennisster Solana Sierra (21) als lucky loser in de kwalificaties alsnog toegang tot het hoofdtoernooi. Sierra versloeg Gadecki en is dus dankbaar voor Minnen.

Trouwen met verloofde Marie Deels

De Belgische zal er zelf weinig van meegekregen hebben. Minnen bereidt zich nu voor op iets heel anders: een week na Wimbledon trouwt ze met haar verloofde Marie Deels, weet Het Laatste Nieuws dat met de toptennisster sprak. De huidige nummer 70 van de wereld staat voor een nieuwe mijlpaal in haar leven. “Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou door te brengen. We gaan trouwen”, zei ze bij de bekendmaking van hun verloving. Die dag is nu nog maar een paar weken verwijderd.

'Ik heb daar veel geluk mee'

"Ik moet zeggen dat ik weinig stress voel tot nu toe. Ik ken mezelf. Meestal is dat pas de dag ervoor of de dag zelf. Mijn vriendin heeft ook echt alles geregeld. Ik heb daar heel veel geluk mee. Ik kijk er gewoon super hard naar uit. Het is een leuke afleiding en het gaat een mooie dag zijn waar we naar uitkijken", spreekt Minnen over het aanstaande huwelijk. Traditiegetrouw 'moet' het kersverse bruidspaar op huwelijksreis, maar dat is vanwege de drukke tenniskalender moeilijk te plannen. Toch gaan ze, een weekje.

'We vonden het belangrijk'

“Het is door de kalender niet makkelijk, maar we vonden het belangrijk om dat toch te doen.” Ze hebben samen alle tijd om zich voor te bereiden op de bruiloft en de daaropvolgende reis. Hoewel Minnen graag ver was gekomen op Wimbledon, kan ze zich door haar blessure meer verheugen.

