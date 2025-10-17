Mikky Kiemeney-de Jong is nog steeds dolgelukkig met haar grote liefde. Nu Frenkie zijn contract heeft verlengd bij FC Barcelona zal het gezin de komende tijd nog in de Spaanse stad blijven wonen, waar ze zich erg op hun plek voelen. "Hier hebben we zo veel herinneringen gemaakt."

De middenvelder verlengde dinsdag zijn contract bij de club tot medio 2029. De Jong had een aflopend contract bij FC Barcelona, omdat hij in oktober 2020 voor het laatst zijn overeenkomst had verlengd.

De Nederlander maakte in 2019 de overstap van Ajax naar Barça. Daarmee ging zijn grote droom in vervulling. "Ik heb van jongs af aan altijd al voor FC Barcelona willen spelen. En ik wil dit zo lang mogelijk blijven doen. Hopelijk kan ik de tien jaar volmaken en kunnen we de Champions League en zoveel mogelijk andere prijzen pakken", zei hij na het tekenen van zijn nieuwe contract.

Herinneringen

Inmiddels woont hij met zijn geliefde Mikky dus al lange tijd in Spanje. Zij blikt op Instagram terug op de afgelopen zes jaar. "In de stad die ons thuis is geworden. Waar onze twee kleintjes zijn geboren en waar we zo veel herinneringen hebben gemaakt."

Het stel werd in november 2023 ouders van zoon Miles. In augustus van dit jaar kreeg hij er een broertje bij: Mason.

'Trouw'

Het gezin zit nog steeds op een roze wolk en Mikky spreekt de Oranje-international liefdevol toe. "Je bent altijd trouw aan jezelf gebleven, je gevoelend en je visie. Zelfs op de zwaarste momenten. Je hebt nooit je focus of kalmte verloren."

"Je wordt beloond voor je loyaliteit aan de club, maar vooral voor de loyaliteit aan jezelf. Daar kun je trots op zijn", vervolgt ze. "Ik hou van jou."

