FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong verlengde dinsdag zijn contract bij de club tot medio 2029. Daar was volgens Spaanse media ook een flinke zak geld aan gebonden. De Nederlander is echter niet blij met die berichtgeving. "Dat heeft invloed op hoe mensen naar me kijken."

De Jong had een aflopend contract bij FC Barcelona, omdat hij in oktober 2020 voor het laatst zijn overeenkomst had verlengd. Met zijn nieuwe contract zou de Nederlander de bestbetaalde speler van de club kunnen worden.

Volgens de 28-jarige De Jong is daar niets van waar. De Oranje-international ergert zich aan de speculatie in Spaanse media. "Ik ga niet zeggen hoeveel geld ik verdien", zegt hij. "Het is allemaal sterk overdreven in de media."

"Dat heeft invloed op hoe mensen naar me kijken. Als in de krant staat dat ik de bestbetaalde speler van Barcelona ben, is dat foute berichtgeving", vervolgt hij. Door de financiële problemen bij Barça lijkt het er dan ook eerder op dat zijn salaris omlaag is gegaan, en hij een tekenbonus heeft gekregen. De Spaanse competitie is de laatste jaren erg streng wat betreft het geld wat spelers krijgen. Om die reden heeft Barcelona al een tijd moeite met het inschrijven van alle spelers voor La Liga.

Sportief project

De Jong is wel erg blij met de nieuwe overeenkomst. "Ik heb van jongs af aan altijd al voor FC Barcelona willen spelen. En ik wil dit zo lang mogelijk blijven doen. Hopelijk kan ik de tien jaar volmaken en kunnen we de Champions League en zoveel mogelijk andere prijzen pakken."

Hij heeft er ook alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. "Ik ben enthousiast over ons sportieve project met al die sterke, jonge spelers. Ik heb het geluk dat Pedri mijn teamgenoot is. Ik voel me op mijn gemak naast hem. Maar ik heb ook lang met Sergio Busquets mogen samenspelen."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.