Al een tijdje doen er verhalen de ronde over een breuk tussen Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt en Annekee Molenaar. De speler in kwestie geeft nu voeding aan de geruchten met een veelzeggende actie op zijn socials.

De 26-jarige De Ligt, die op jonge leeftijd doorbrak bij Ajax, en Molenaar, dochter van oud-topvoetballer Keje Molenaar, zijn al sinds 2018 samen. In 2024 trouwde het stel.

Met Manchester United gaat het al een paar jaar matig. Wel was De Ligt er nog bij toen Oranje in september twee interlands speelde. Hij deed mee in het WK-kwalificatieduel tegen Litouwen.

Huwelijksfeest

Gezien De Ligt bij een Engelse club speelt, ontkomt de verdediger niet aan de priemende blik van de befaamde Britse tabloids. Zij brachten in september nog een artikel over de vermeende donkere wolken die boven de relatie van De Ligt en Molenaar hangen.

Zo zouden de twee in de zomer van dit jaar een groot feest geven, om hun eenjarige huwelijk als echtgenoten te vieren. Dat feest ging echter niet door, vermoedelijk vanwege hun privéproblemen.

Verwijderde trouwfoto's

Nu heeft roddelkanaal RealityFBI, actief op Instagram, gemerkt dat De Ligt liefst 35 foto's van zijn account op IG heeft gehaald. Daaronder bevinden zich trouwfoto's van hem en Molenaar. Wat daar precies achter schuilt is niet bekend en legt De Ligt ook niet uit, maar vermoedelijk is dat niet omdat hij vond dat de fotograaf slecht werk heeft geleverd.

"We wisten afgelopen zomer al te melden dat er iets niet klopte, en dat wordt nu steeds duidelijker", aldus RealityFBI.

Spiritualiteit

Maar wat speelt er dan precies tussen de twee? Volgens het kanaal heeft de vermeende verwijdering tussen de twee, te maken met de spirituele interesses van Molenaar. Eerder dit jaar begon Annekee een nieuw project: Annie's Alchemia, dat services en producten aanbiedt op het gebied van wellness en spiritualiteit.



Op de site omschrijft het bedrijf zich zo: "Annie’s Alchemia is niet zomaar een merk. Het is een toevluchtsoord. Opgericht om ons eraan te herinneren dat in ieder van ons de kracht schuilt om te transformeren. Het is de plek waar gevoeligheid je superkracht wordt en waar de reis naar binnen — via gevoel — het pad vormt naar kracht, authenticiteit en een diep gevoel van vervulling."

