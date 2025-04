Minnares van Franse voetballer Dimitri Payet onthult nieuwe details over 'misbruikrelatie': 'Ik ben vreselijk bang'

Dimitri Payet komt voorlopig niet onder de zware aanteigingen van zijn tien jaar jongere minnares uit. De Franse topvoetballer, die inmiddels net als Memphis Depay in Brazilië speelt, verwees na de uitspraken van Larissa Ferrari al naar het feit dat de 'bizarre seksuele handelingen' met wederzijds instemmen plaatsvonden. Maar daar wil zij niks van horen.

De 28-jarige advocate Larissa Ferrari, die de 38-jarige Fransman Dimitri Payet beschuldigde van misbruik, wijst opnieuw naar de Vasco da Gama-speler. Payet verklaarde tegenover de politie dat alle seksuele activiteiten met wederzijdse toestemming plaatsvonden en dat de "bizarre praktijken", zoals de Braziliaanse in haar aanklacht noemde, op haar initiatief gebeurden.

'Hij liet geen sporen achter'

"In het begin, tot januari, hadden we een intense relatie. Het was geen sadomasochisme, want hij heeft me nooit vastgebonden. Hij gebruikte geen zwepen of iets dergelijks. Het was gewoon intenser, maar hij liet geen sporen achter", verklaarde Larissa aan Lance!.

Franse voetballer beticht van seksschandaal: 'Hij dwong mij urine te drinken' Dimitri Payet is onderdeel geworden van een seksschandaal. De 38-jarige Franse voetballer wordt van 'fysiek en psychologisch geweld' beticht door een ex-vriendin. De Braziliaanse minnares zou vernederende seksuele handelingen hebben moeten verrichten.

Verwondingen

Volgens de advocate verslechterde de relatie toen de voetballer begin 2025 terugkwam van vakantie uit Frankrijk: "Hij begon te praten over straffen. En het ging niet meer alleen om onze consensuele momenten. Het werd allemaal veel agressiever, en vanaf dat moment begon ik sporen op mijn lichaam te krijgen. Daarvoor had ik die niet. Vanaf januari vroegen mensen in mijn omgeving steeds naar de wonden op mijn lichaam, armen en benen."

Larissa Ferrari laat zich op Instagram uit over de zaak met Dimitri Payet. ©Instagram Larissa Ferrari

Jaloezie

Payet verklaarde aan de politie dat Larissa hem vroeg om tijdens de seks geslagen te worden en dat zij degene was die spelletjes met urine voorstelde. Ze stuurde hem video's waarin ze haar hoofd in het toilet stak en haar eigen urine dronk. De advocate ontkent dit. "De urine kwam pas nadat hij me om liefdesbewijzen vroeg, om te bewijzen dat ik van hem hield, na een jaloezie-aanval. De video's die hij zogenaamd spontaan noemt, bevatten onze gesprekken die aantonen dat hij veel psychologische druk uitoefende om die video's te versturen", zei ze tegen Lance!.

'Ik ben vreselijk bang'

De minnares van Payet, wiens vrouw en vier kinderen in Frankrijk bleven wonen toen hij in 2023 naar Brazilië vertrok, beweert dat de speler wist van haar persoonlijkheidsstoornis en daar misbruik van maakte. "Ik voelde me altijd onder druk gezet, omdat ik bang was hem te verliezen. Hij was iemand die tot dan toe had laten zien dat hij om me gaf. En dat, in combinatie met mijn borderline persoonlijkheidsstoornis, maakt me kwetsbaar. Ik ben dan vreselijk bang om de persoon te verliezen. Ik voelde me vaak gedwongen als ik bij hem was. Als we elkaar bijvoorbeeld zagen, wilde ik soms geen alcohol drinken, maar deed ik het toch omdat ik me onder druk gezet voelde."

'Ik voel me opnieuw slachtoffer'

Larissa onthult dat ze 'pas in maart probeerde de relatie te verbreken' en dat er geen poging tot een schikking is geweest voordat ze aangifte deed bij de politie. "Ik heb niet geprobeerd om buiten de rechtbank een schikking te treffen voor de aanklacht, omdat mijn interesse niet financieel is. Ik wilde dat alles juridisch correct gepresenteerd werd met bewijs, zodat alles volgens de wet verloopt en er strafrechtelijk vervolgd wordt. Ik heb mijn normale leven nog niet kunnen hervatten, ik ben nog niet teruggekeerd naar Rio de Janeiro. Ik ben nooit meer naar een wedstrijd van Vasco geweest. Ik voel me opnieuw slachtoffer, na alles wat ik heb meegemaakt."