Franse voetballer beticht van seksschandaal: 'Hij dwong mij urine te drinken'

Dimitri Payet is onderdeel geworden van een seksschandaal. De 38-jarige Franse voetballer wordt van 'fysiek en psychologisch geweld' beticht door een ex-vriendin. De Braziliaanse minnares zou vernederende seksuele handelingen hebben moeten verrichten.

De Braziliaanse politie zet een onderzoek uit naar de voormalig voetballer van onder meer West Ham United en Olympique Marseille, zo melden verschillende Engelse media. De middenvelder van Vasco da Gama wordt beticht door de 28-jarige Larissa Ferrari.

Seksuele mishandeling

'Ik ben aangevallen door Dimitri Payet, en dat heeft littekens op mijn lichaam achtergelaten', laat de Braziliaanse weten via haar advocaat. 'Ik heb te maken gehad met fysieke, morele, psychologische en seksuele mishandeling. Onze eerste ruzie was in december, waarna hij vertelde mij te straffen.'

Volgens Sun Sport claimt het Braziliaanse Instagram-model en rechter zeven maanden lang een affaire gehad te hebben met Payet. De Fransman liet zijn vrouw Ludivine en vier kinderen achter in zijn thuisland toen hij in 2023 een transfer naar Zuid-Amerika maakte.

Water uit toilet drinken

Tijdens die affaire heeft Payet haar op een vernederende manier mishandeld, zo vertelt Ferrari. 'Hij vroeg me om mijn liefde voor hem op een vernederende wijze te bewijzen: door mijn eigen urine te drinken, de vloer te likken en water uit het toilet te drinken. Terwijl ik dit deed, filmde hij mij. Ook heeft hij mij geduwd, liep hij over mij heen en uitte hij bedreigingen'.

Ferrari plaatste op Instagram een video waar ze meer over de situatie vertelt. 'Ik wil dat er gerechtigheid komt. Hij misbruikte mijn mentale kwetsbaarheid om seksueel misbruik van me te maken. Ik ben zelf advocaat en ik zou nooit zulke ernstige beschuldigingen zomaar uiten.'

Dimitri Payet

Payet heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De aanvallende middenvelder speelde voor Franse topclubs als Lille en Olympique Marseille voordat hij in 2015 naar de Premier League vertrok. Daar maakte hij furore als vrijentrappenspecialist. In 2023 vertrok hij transfervrij van Marseille naar Vasco da Gama, om in de Braziliaanse competitie te voetballen. Daarnaast speelde hij 38 wedstrijden voor het Franse elftal.