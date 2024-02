MMA-vechtster Paige VanZant showt nieuwe hobby: paaldansen

Paige VanZant duiden we in regel aan als MMA-vechter. Maar de 29-jarige Amerikaanse is veel meer: worstelaar, auteur, Only Fans-model en influencer. En in die laatste hoedanigheid heeft ze weer iets nieuws gevonden om haar dik 3,2 miljoen Instagram-volgers te plezieren.

VanZant heeft namelijk een lesje paaldansen gevolgd, wat natuurlijk met camera's erbij gebeurde. Het resultaat zette ze zaterdag online, met als bijschrijft: 'Mijn nieuwe favoriete hobby!' Ook belooft ze dat er meer soortgelijke content aankomt, maar dan wellicht een stukje pikanter. Ze verwijst namelijk dat er iets aan zit te komen in samenwerking met OFTV, oftewel een tv-kanaal voor modellen op blootplatform OnlyFans.

De loopbaan van Paige VanZant

VanZant was tot 2020 bezig aan een opmars in de wereld van de vechtsport. Als lichtgewicht deed ze mee aan UFC, de topklasse van het Mixed Martial Arts. Nadat ze verloor van de Braziliaanse Amanda Ribas in juli 2020 ging het qua vechten op een lager pitje, al deed ze nog wel mee aan bare knuckle-wedstrijden. De focus ging meer op haar verdiensten als influencer, waarbij ze solo of met haar man Austin Vanderford voor een constante stroom content zorgt.

Ruzie met Sean Strickland

In 2023 verklaarde de Amerikaanse dat ze met één succesvolle dag op OnlyFans meer verdient dan in haar hele UFC-carrière bij elkaar. Dat schoot bij collega-vechter Sean Strickland in het verkeerde keelgat. Hij zocht toen op social media de aanval richting VanZant. "Je mocht alleen voor UFC vechten omdat je knap bent", schreef hij volgens Het Laatste Nieuws. Toch een soort compliment.