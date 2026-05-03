Voor Max Verstappen verloopt het raceweekend in Miami vooralsnog erg positief. Na een dramatisch begin van het seizoen kan hij zich eindelijk weer in de strijd vooraan mengen en ook krijgt hij steun van een groot gedeelte van zijn familie. Moeder Sophie Kumpen legde na de kwalificatie een intiem moment van Verstappen met zijn geliefde Kelly Piquet vast.

Verstappen was na drie dramatische races wel toe aan een tijdje zonder Formule 1 en hij werd op zijn wenken bediend doordat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt. Daardoor ontstond er een gat van een maand in de kalender en die heeft Verstappen en Red Bull duidelijk goed gedaan.

Veel steun in Miami

De viervoudig wereldkampioen hoopte door hard werk van zijn team en aanpassingen aan de regels dichter in de buurt van Mercedes, McLaren en Ferrari te kunnen komen en dat lijkt inderdaad het geval. Verstappen werd vijfde in de sprintrace en maakte indruk door in de kwalificatie voor de race van zondag zelfs de tweede tijd neer te zetten.

Die prestatie werd ook goed ontvangen bij de mensen die hem in Miami zijn komen steunen. Niet alleen zijn vriendin Piquet is daar van de partij, maar ook moeder Sophie, zus Victoria en neefjes Luka en Lio zijn aanwezig om de viervoudig kampioen aan te moedigen.

Intiem moment Verstappen en Piquet

Zij hebben het allemaal voorlopig ontzettend naar hun zin. Vooral voor de neefjes van Verstappen is het bijzonder om een Formule 1-raceweekend mee te maken. Hun oma Sophie, die de moeder is van Max en Victoria, deelde wat beelden waarbij de twee jongens kijken naar hoe Verstappen de pitbox van Red Bull verlaat. "Ze leven hun droom", schreef ze er veelzeggend bij.

Later plaatste Kumpen ook nog beelden waarop te zien is hoe Verstappen zijn familie begroet na de kwalificatie, waarin hij dus knap de tweede tijd neerzette. De coureur loopt eerst naar zijn vriendin en nadat hij 'dat was niet zo slecht' tegen haar heeft gezegd, krijgt ze ook nog een zus. Vervolgens geeft hij een high five aan zijn twee neefjes.

i Verstappen en Piquet geven elkaar een zoen na de kwalificatie. © Instagram / Sophie Kumpen

Derde zege in Miami?

Verstappen mag zondag dus zomaar dromen van zijn derde zege op het circuit nadat hij de eerste twee edities in 2022 en 2023 wist te winnen. De race gaat wel een stuk vroeger van start doordat er noodweer wordt verwacht in Miami.