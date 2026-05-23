Niels Wennemars mag zich een gelukkig man prijzen. De zoon van schaatsicoon Erben wist een retroshirt van het Nederlands elftal op de kop te tikken na een lange zoektocht. "Bedankt voor de massale hulp", schreef hij op Instagram.

Het WK voetbal komt er aan. En ook al mag bij de familie Wennemars schaatsen op nummer 1 staan, zoon Niels begint de oranjekriebels al te voelen. Hij ontving speciaal voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een bijzonder uitshirt van Oranje. Dat kostte hem wel wat moeite.

Niels Wennemars scoort retroshirt

"Ik wil een dikke shout-out doen naar de mensen die mij hebben gered. Ik heb laatst op mijn verhaal een verzoekje gedaan naar een bepaald voetbalshirt. En kijk eens wat er vandaag is binnen gekomen...", vertelt Wennemars junior enthousiast bij een video op zijn Instagram Verhaal. Een bedrijf heeft hem namelijk het uitshirt van het Nederlands elftal van 2013 opgestuurd. Die kwam uit toen hij nog een kind was.

Het gaat om het witte uittenue met rood vlak linksboven en een blauw deel linksonder. "Nu is hij nog mooi, ik denk dat hij over een paar dagen niet meer zo mooi is", aldus Niels. De zoon van Wennemars kan dus goed verzorgd voor de dag komen tijdens het aanstaande WK van Nederland. Later poseert hij nog in zijn nieuwe shirt. "Bedankt voor de massale hulp", schrijft hij er bij.

WK 2014

In het uittenue verzekerde Oranje zich voor het WK van 2014 in Brazilië. Daar speelde het Nederlands elftal in een blauw uitshirt. Onder leiding van Louis van Gaal won Nederland een bronzen medaille. Tijdens dat toernooi werden iconische wedstrijden gespeeld tegen Spanje (5-1 winst) en Costa Rica (heldenrol voor Tim Krul in penaltyreeks na veelbesproken wissel). In de halve finales was Argentinië na penalty's te sterk. Oranje won de troostfinale van gastland met 3-0 door goals van Robin van Persie, Daley Blind en Georginio Wijnaldum.

