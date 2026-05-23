Hans Kraay Jr. kijkt enorm uit naar het WK Voetbal van deze zomer. De presentator en oud-voetballer speelde zelf enkele jaren in Noord-Amerika en weet dus wel wat er verwacht kan worden. Al zijn de verhalen van Kraay een stuk avontuurlijker dan alleen een balletje trappen. "George Best bestelde knipte met zijn vingers en bestelde elke tien minuten een glas witte wijn."

Kraay speelde bij AZ, maar zijn vader kreeg de kans trainer te worden van Oakland Stompers. Die club, waar Kraay niet voor uitkwam, veranderde later in de Edmonton Drillers in Canada. "Op dinsdag hadden we nog met 33 graden getraind in Oakland. Toen we op woensdag met het hele handeltje uit het vliegtuig stapten, bleek het in Edmonton -33 te zijn", vertelt Kraay aan De Telegraaf.

Tal van Nederlanders

In Noord-Amerika is op dat moment een grote Nederlandse enclave. "Krol speelde bij Vancouver White Caps, Cruijff, Suurbier en Leo van Veen bij Los Angeles Aztecs, Rijsbergen en Neeskens bij New York Cosmos en Willem van Hanegem en Dick Advocaat bij Chicago Sting. Had ik Guus Hiddink al genoemd? Die kwam uit voor Washington Diplomats.”

En natuurlijk niet te vergeten, Johan Cruijff bij de Los Angeles Aztecs. "Ik in de mandekking op Cruijff. We verloren met 4-3, Cruijff was geweldig en ik heel matig. Toen ik met hem het shirtje wilde ruilen, bleek het al te zijn vergeven. Rob Ouwehand had het al vóór de wedstrijd in de kleedkamer geritseld.”

Toen Cruijff en zijn ploeg naar Edmonton kwamen voor de return, wist Kraay wat hem te doen stond. Hij stormde de kleedkamer uit tijdens een wedstrijdbespreking van zijn vader omdat de spelersbus van LA Azetcs aankwam. "Johan vond het trouwens prima en zei: ’Maar wel een beetje rustig aan hè Hans’. Later heb ik hem eens gevraagd wat hij met al die geruilde shirts heeft gedaan. Johan knipoogde: ’Die heb ik allemaal aan het goede doel gegeven. Behalve die van jou, daar maken we thuis de poten van de hond mee schoon’.”

George Best

Een andere grootheid die Kraay in de Verenigde Staten leerde kennen was George Best. Samen met Guus Hiddink vertrok Kraay naar San Jose Eartquakes. Daar woonden ze twee deuren verder van het Noord-Ierse voetbalicoon. "Bij het appartement hoorde een gigantisch zwembad met wuivende palmbomen, waar zijn vriendin Angela MacDonald, destijds het beroemdste topmodel ter wereld, dagelijks lag te zonnen. Zij had zulke lange benen; als je van haar enkels naar haar heupen wilde kijken, moest je een halve snipperdag opnemen.”

"Er was alleen iets merkwaardigs aan de hand. Guus zegt na een paar weken: ’Zou dit wel de echte George Best zijn? Waar komen toch die wildwestverhalen vandaan?’ Want George dronk niet, trainde hard, zag er goed uit en vroeg na de training of ik met hem wilde squashen. Bleek hij elke ochtend van Angela een pil te krijgen. Als hij ook maar één slok alcohol dronk, zou hij zijn hele binnenwerk eruit kotsen.”

Toen Kraay en zijn ploeg na een wedstrijd tegen Portland Timbers niet terug konden vliegen vanwege een aardbeving, kwam de ware aard van Best los. "Zaten we vervolgens achttien uur in een vip-bus met een serveerster. George knipte met zijn vingers en bestelde iedere tien minuten een glas witte wijn. Na zes glazen riep hij: fuck the glasses, bring the bottles!”

"Guus en ik waren teleurgesteld. Bij thuiskomst pakte George een taxi naar zijn eigen pub in San Francisco, waar alleen blonde vrouwen werden toegelaten. Na van de aardbodem te zijn verdwenen, dook hij drie dagen later met een opgeblazen kop weer op in de kleedkamer. Schuldbewust: „Sorry lads, George is back.”

