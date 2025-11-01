Een mooie mijlpaal binnen de familie van Max Verstappen. Zijn neefje Luka heeft zijn zwemdiploma gehaald. Dat zorgt voor trots bij moeder Victoria, dus zus van Max.

Op haar Instagram deelt Victoria de mooie beelden van haar zoon Luka. Eerst een foto dat hij trots met zijn zwemdiploma A zijn duim opsteekt en vervolgens de beelden dan de prachtige prestatie. Daarop is te zien hoe Luka zich door het water beweegt met de begeleidende tekst: 'supertrots op jou', gevolgd door een lichtblauw hartje.

Luka is de oudste zoon van Victoria Verstappen. Samen met haar vriend Tom Heuts hebben zij drie kinderen. Eén jaar na de geboorte van Luka in 2020, werd zoon Lio geboren. In juni 2024 was er opnieuw babynieuws voor het stel. Dit keer werd er een dochtertje geboren. Zij kreeg de naam Hailey.

Dit jaar werd Victoria voor het eerst tante nadat haar broer Max samen met zijn vriendin Kelly Piquet een kind kregen. In mei 2025 kreeg het Formule 1-koppel hun eerste kindje. Piquet had met Penelope al wel een dochter uit een eerdere relatie. Ook toen met een Formule 1-coureur, namelijk Daniil Kvyat.

Spannend slot

Oom Verstappen zal trots zijn op zijn neefje, maar zal zich al snel weer richten op het spannende slot van de Formule 1. De laatste tijd kwam de Nederlandse wereldkampioen steeds dichter in de buurt van de McLarens, die bovenaan de ranglijst stonden in het wereldkampioenschap.

Met nog vier races te gaan dit seizoen heeft Lando Norris de beste papieren. Hij staat op 357 punten en daarmee één punt boven zijn ploeggenoot Oscar Piastri. Verstappen volgt op de derde plek met 321 punten. Een nieuw, en daarmee vijfde opeenvolgende, wereldkampioenschap wordt lastig, maar is niet meer onmogelijk zoals halverwege het seizoen gedacht werd.