Max Verstappen wil in de komende dagen maximale punten scoren op zijn geliefde Interlagos-circuit. De Nederlander maakte al regelmatig indruk bij de Grand Prix van Brazilië en de signalen wijzen erop dat hij dat dit weekend weer kan gaan doen.

De vooruitzichten voor het raceweekend in Brazilië zijn allesbehalve zonnig. Volgens de eerste voorspellingen wordt het drie dagen lang nat en wisselvallig op het circuit van Interlagos, waar het weer berucht snel kan omslaan. Het lijkt een lastig weekend te worden, al heeft Verstappen bewezen dat juist zulke omstandigheden hem liggen.

Zowel op vrijdag als zaterdag ligt de kans op regen ruim boven de 80 procent, met temperaturen tussen de 15 en 21 graden. Ook op zondag, de dag van de race, lijkt het niet droog te blijven: de verwachting is 84 procent kans op neerslag en een maximumtemperatuur van zo’n 20 graden.

Meesterlijke Verstappen in São Paulo

Voor veel Formule 1-fans roept Brazilië meteen herinneringen op aan Verstappens meesterlijke zege van vorig jaar. Toen begon hij de race als zeventiende, na een motorwissel en een mislukte kwalificatie, terwijl titelrivaal Lando Norris van pole vertrok. Twee uur later kwam de Nederlander als eerste over de finish, nadat hij het gehele veld met speels gemak inhaalde. Een prestatie die door velen werd bestempeld als een van de beste races uit zijn carrière.

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt alvast uit naar een nat weekend in Brazilië. "Ik hoop dat het weer regent", zei hij na afloop van de GP van Mexico-Stad. "Misschien krijgen we dan weer een Verstappen-show te zien."

i Max Verstappen stond vorig jaar in Saõ Paulo op eenzame hoogte op het kletsnatte circuit. ©Getty Images

Regenrace kan titelstrijd opnieuw openbreken

Een regenrace zou opnieuw in het voordeel kunnen zijn van Verstappen, die zich de laatste jaren keer op keer heeft bewezen in lastige omstandigheden. Zijn rivalen bij McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, zullen het minder prettig vinden. Vooral Norris zal met gemengde gevoelens naar Interlagos afreizen. Vorig jaar verloor hij daar definitief zijn kans op de wereldtitel na de masterclass van Verstappen.

De Red Bull-coureur lijkt juist extra gemotiveerd om dat scenario te herhalen. In een seizoen waarin de verschillen klein zijn, kan één regenrace het kampioenschap zomaar kantelen. En laat dat nu precies de omstandigheden zijn waarin de Nederlander vaak toeslaat.

'Uitmuntende' Verstappen oogst lof uit Formule 1-wereld

De verwachtingen rondom Verstappen zijn groot, en niet alleen vanwege het weer. Na zijn zeges in 2019, 2023 en 2024 geldt de Nederlander opnieuw als topfavoriet op Braziliaanse bodem. Deze week kreeg hij bovendien nog eens lovende woorden van Adrian Newey, de legendarische ontwerper die jarenlang bij Red Bull met hem samenwerkte. Hij noemde Verstappen 'uitmuntend' en 'verbluffend volwassen', vooral vanwege zijn vermogen om onder druk altijd te presteren.

Volgens de Brit is dat precies wat Verstappen onderscheidt van de rest. "Wat er ook in zijn leven gebeurt, zodra hij die helm opzet, kan hij al het lawaai om zich heen uitschakelen", zei Newey. "Hij focust zich alleen nog op racen. Dat vind ik enorm indrukwekkend voor een sporter."