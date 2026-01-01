Wat een topatlete doet op oudjaars- én nieuwjaarsdag? Eerst gezellig eten, drinken en samenzijn, en dan natuurlijk een stukje hardlopen. 'Mooiste atlete ter wereld' Alica Schmidt geeft een inkijkje op Instagram.

Schmidt verwacht een geweldig 2026, zo schrijft ze op sociale media. Ze deelt meerdere foto's van zichzelf. De Duitse atlete werd in 2017 uitgeroepen tot 'meest sexy atlete ter wereld' door een Australisch magazine en zo wordt zij nog altijd omschreven. Het leverde haar al ruim vijf miljoen Instagram-volgers op.

Schmidt krijgt in de reacties heel veel gelukswensen voor het nieuwe jaar. En natuurlijk krijgt ze ook te horen hoe knap ze is. 'Wat een prachtige jurk', reageert iemand. 'Je bent echt een goede hostess.' De 27-jarige Duitse zei namelijk het avondje met vrienden zelf te hebben georganiseerd.

Sportieve nieuwjaarsdag

Ze stak met haar vriendinnen een sterretje af, had de tafel mooi gedekt voor een diner en had zichzelf ook zo mooi mogelijk aangekleed. Schmidt spoelde de kater snel weg, want op nieuwjaarsdag trok zij de hardloopschoenen aan om met een groepje in het bos te gaan hardlopen.

Schmidt deed op de Olympische Spelen van 2024 met Duitsland mee aan de 4x400 meter gemengde estafette. Ze strandde daar al in de eerste ronde. Uiteindelijk ging Nederland er met de overwinning vandoor. In dat team zaten Lieke Klaver, Femke Bol, Cathelijn Peeters, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink.

Atletiekkalender

Het duurt weer even voordat het Nederlandse publiek Schmidt in actie zal zien. Zij komt waarschijnlijk in actie op het WK indoor in Polen, dat tussen 20 en 22 maart op het programma staat. Drie weken eerder wordt op 28 februari en 1 maart het NK indoor gehouden in Apeldoorn, waar topatleten als Klaver en Bol te zien zullen zijn.