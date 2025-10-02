De Duitse atlete Alica Schmidt (26) kende niet het beste seizoen uit haar loopbaan. Zo liep ze vorige maand de WK atletiek in Tokio mis. Maar naast de baan gaat het haar voor de wind en heeft ze de tijd van haar leven. Via haar socials laat Schmidt haar fans meegenieten van haar avonturen.

Schmidt, die in internationale media regelmatig wordt aangeduid als 'mooiste' of 'meest sexy atlete ter wereld', heeft op Instagram een vrolijke video gezet. Vanaf een steiger springt ze in het water, met op de achtergrond majestueuze bergen. Haar bijschrift is: "Fall in love with life again and again", oftewel: 'Word keer op keer verliefd op het leven'.

Lachende Alicia Schmidt

Nadat ze uit het water is geklimd, maakt ze snelle pasjes op het houten platform, wellicht omdat ze het na de duik erg koud heeft. Ook houdt ze met haar handen haar boezem vast. Daarna blikt ze nog met een tevreden lach naar de camera.

Social media

Schmidt was als juniore een van de beste atletes op de 400 en 800 meter. Vervolgens bleef een doorbraak bij de senioren ietwat uit, al werd ze wel opgenomen in het estafetteteam voor Duitsland bij de Olympische Spelen van 2021 en 2024.

De laatste jaren kan ze leven van haar bereik op social media. Het blad Forbes nam haar in 2024 op in de lijst '30 voor 30', met 30 personen van onder de 30 jaar die veel invloed en media-bereik hebben.

Op de proef gesteld

"Dit seizoen heeft me echt op de proef gesteld", vertelde Schmidt eerder op Instagram over het tegenvallende jaar. "Zware races, veel lessen en een enorme groei. Het was niet het seizoen waarop ik had gehoopt, maar absoluut wel het seizoen dat ik nodig had."

Een paar dagen voor de nationale kampioenschappen testte ze positief op COVID-19. Daardoor kon ze niet op haar best presteren, wat volgens haar 'absoluut frustrerend' was.

Jutta Leerdam

Regelmatig laten Nederlandse sporters een reactie achter op de posts van Schmidt. Lieke Klaver laat zich weleens zien in de commentaren op Instagram bij Schmidt en ook schaatsster Jutta Leerdam volgt de Duitse atlete vol interesse. Leerdam heeft een net iets kleiner bereik op Instagram dan Schmidt: 5 miljoen versus 5,5 miljoen.